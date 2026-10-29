Włoski dom mody Prada zajął pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych marek świata według wyników za trzeci kwartał 2026 roku. Popyt na jego produkty wzrósł o 55%, a liczba zapytań dotyczących torebki Wish Silk Duchesse Pouch wzrosła o 498%. Ten dodatek stał się najpopularniejszym produktem modowym kwartału.

Według danych Lyst Index w ciągu ostatnich trzech miesięcy zainteresowanie produktami Prady znacznie wzrosło. Jednym z głównych czynników była popularność torebki Wish, a w szczególności modelu Wish Silk Duchesse Pouch.

Zainteresowanie tym akcesorium wzrosło o 498%, co zapewniło mu pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych produktów kwartału.

W pierwszej piątce najpopularniejszych marek świata według Lyst znalazły się:

Prada — awansowała na pierwsze miejsce. Chanel — spadła o jedną pozycję w porównaniu z poprzednim kwartałem. Miu Miu — utrzymała się w pierwszej trójce. Gucci. Saint Laurent.

Kolejnym godnym uwagi uczestnikiem rankingu stała się marka Celine, która awansowała aż o pięć pozycji i po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dziesiątce. Na jej popularność wpłynęło wprowadzenie nowych kolekcji oraz współpraca z marką sportową Reebok.

Oprócz rankingu marek Lyst Index opublikował listę dziesięciu produktów, które w okresie od lipca do września 2026 roku przyciągnęły największą uwagę konsumentów.

Na liście znalazły się torebki, obuwie, odzież, okulary przeciwsłoneczne i zegarek.

Dziesięć najpopularniejszych produktów modowych kwartału według Lyst:

Torebka Wish Silk Duchesse Pouch marki Prada. Torebka Trullo Flap Bag marki COS. Buty sportowe Freestyle Lo marki Celine / Reebok. Trampki „Premium Authentic” marki Vans. Spódnica Long Wrap Scarf-Skirt marki Dries Van Noten. Okulary przeciwsłoneczne Peak Sunglasses od Phoebe Philo. Spodnie Forever Young Bloomer Pants marki Free People. Torba Rodeo Bag marki Balenciaga. Baletki marki Chanel. Zegarek Tank Watch marki Cartier.

W ten sposób wśród najpopularniejszych produktów tego kwartału znaczące miejsce zajęły torebki i obuwie, choć na liście znalazły się również ubrania, okulary i zegarek.

Aby stworzyć ranking, Lyst analizuje ponad osiem milionów produktów. Metodologia uwzględnia nie tylko sprzedaż, ale także to, jak aktywnie użytkownicy interesują się markami i ich produktami w Internecie.

W szczególności brane są pod uwagę:

zapytania wyszukiwarkowe;

wzmianki w mediach społecznościowych;

odwiedziny stron produktów;

interakcje użytkowników z treścią;

sprzedaż na platformie Lyst.

Lyst Index odzwierciedla ogólne zainteresowanie konsumentów markami modowymi i konkretnymi produktami, a nie tylko wielkość ich sprzedaży. Właśnie dlatego gwałtowny wzrost zapytań dotyczących konkretnego modelu może znacząco wpłynąć na jego pozycję w rankingu.

Świadczy o tym ranking Lyst Index, publikowany przez analityczną platformę modową Lyst.

Wcześniej w Genewie w Szwajcarii organizacja Global Climate and Health Alliance przedstawiła ranking 117 krajowych planów klimatycznych. Zgodnie z nim 19 z 20 najwyższych pozycji zajęły kraje o niskim i średnim poziomie dochodów, podczas gdy największe źródła emisji gazów cieplarnianych poświęcają kwestiom zdrowia niewiele uwagi w swoich zobowiązaniach klimatycznych

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