普拉达（Prada）荣登2026年全球最受欢迎品牌榜首

根据2026年第三季度的统计结果，意大利时尚品牌普拉达（Prada）在“全球最受欢迎品牌”榜单中位居榜首。 其产品需求增长了55%，而关于Wish Silk Duchesse Pouch手袋的搜索量激增了498%。这款配饰成为本季度最受欢迎的时尚单品。

据Lyst Index数据显示，过去三个月里，消费者对普拉达产品的关注度显著提升。其中，“Wish”系列手袋——尤其是“Wish Silk Duchesse Pouch”款——的火爆是主要推动因素之一。

该配饰的搜索热度飙升了498%，使其荣登本季度最受欢迎商品榜首。

根据Lyst的排名，全球最受欢迎的前五大品牌包括：

普拉达（Prada）——跃居榜首。 Chanel——较上一季度下滑一位。 Miu Miu——稳居前三甲。 古驰（Gucci）。 Saint Laurent。

Celine 品牌也是榜单中另一家引人注目的参与者，其排名一口气跃升五位，首次跻身前十。新系列的发布以及与运动品牌 Reebok 的合作，都对其人气产生了积极影响。

除了品牌排行榜外，Lyst Index还公布了2026年7月至9月期间最受消费者关注的十大商品榜单。

榜单涵盖了包袋、鞋履、服装、太阳镜和手表。

Lyst评选的本季度十大最受欢迎时尚单品：

普拉达（Prada）的Wish Silk Duchesse Pouch手袋。 COS的Trullo Flap Bag手袋。 Celine / Reebok的Freestyle Lo运动鞋。 Vans的Premium Authentic运动鞋。 Dries Van Noten的Long Wrap Scarf-Skirt围巾裙。 Phoebe Philo 设计的 Peak 太阳镜。 Free People的Forever Young Bloomer Pants。 Balenciaga的Rodeo Bag手袋。 香奈儿（Chanel）芭蕾舞平底鞋。 卡地亚（Cartier）的Tank腕表。

由此可见，在本季度最受欢迎的商品中，包袋和鞋履占据了显著位置，尽管服装、眼镜和手表也榜上有名。

为了制定该排行榜，Lyst分析了超过800万件商品。其评估方法不仅考虑销售额，还考量用户在互联网上对品牌及其产品的关注热度。

具体而言，评估因素包括：

搜索查询；

社交媒体上的提及量；

商品页面浏览量；

用户与内容的互动；

Lyst平台上的销售额。

Lyst Index 反映了消费者对时尚品牌及具体商品的整体关注度，而不仅仅是其销量。正因如此，针对某款单品的搜索量激增可能会对其在排行榜中的排名产生显著影响。

时尚分析平台Lyst发布的Lyst Index排名便印证了这一点。

此前，全球气候与健康联盟（Global Climate and Health Alliance）在瑞士日内瓦发布了117份国家气候计划的排名。 根据该排名，前20名中有19个席位由低收入和中等收入国家占据，而温室气体排放量最大的国家在其气候承诺中却很少关注健康问题。

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