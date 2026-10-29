从姆巴佩到《南方公园》：中国如何封杀国际巨星、电影和品牌

2026年10月底，中国接连爆发了两起涉及国际名人及知名品牌的丑闻。 法国足球运动员基利安·姆巴佩因开毛主席的玩笑而失去了在中国市场的广告合约， 而拥有“凯蒂猫”版权的日本三丽鸥公司，则在遭到中国官方媒体批评后，终止了与某电视剧的合作。

这绝非首次因名人的言论、广告活动或电影情节在中国引发强烈反响。 此前，因类似争议，曾有体育赛事转播被取消、好莱坞电影被流媒体平台下架、国际品牌商品被网店下架，以及价值数百万的合同被终止。

原因可能包括政治言论，也可能是中国受众认为不可接受的普通玩笑或文化冒犯。

UA.News盘点了十起最引人注目的案例，这些案例中，国际运动员、演员、音乐人以及大型企业都曾遭遇中国方面的审查或抵制。

基利安·姆巴佩：毛泽东梗与合同失约

2026年10月26日，基利安·姆巴佩接受法国媒体《The Bridge》采访的片段在社交媒体上广泛传播。 这位“皇马”前锋提到了以自己为主角的网络梗图，并称其中一张最搞笑的图片是将他的脸P到了一位他称之为“中国独裁者”的人物肖像上。 此人正是中华人民共和国的创始人毛泽东。这个玩笑源自足球网络梗，其中姆巴佩被戏谑地描绘成俱乐部中影响力过大的人物。

中国社交媒体对此反应强烈。10月27日，饮料制造商东鹏和乳业公司蒙牛便宣布终止与这位足球运动员的合作。其他合作伙伴也开始撤下他参与的广告素材。 对于此前曾出现在中国户外广告牌和大型营销活动中的姆巴佩而言，这意味着他将失去部分商业市场。

这场风波也波及了足球界。中国国家媒体集团CMG暂停了西甲联赛的转播；微博和小红书等平台限制了用户关注该运动员账号的功能。 与此同时，中国舆论场中几乎未曾转述该段原话：官方媒体主要聚焦于“不当言论”，未提及毛泽东。

姆巴佩为此致歉，称该言论是“未经深思熟虑的”，而“皇马”也单独就冒犯中国球迷一事表示遗憾。中国外交部表示，对此道歉予以严肃对待。

Hello Kitty：三丽鸥为何退出日本电视剧

10月29日有消息称，拥有Hello Kitty、My Melody等热门角色的日本三丽鸥公司，已终止与间谍剧《VIVANT》的合作。 为推广该剧，该公司曾推出过一系列周边商品，将三丽鸥角色设计成电视剧中角色的形象。

问题源于《VIVANT》的第二季。在其中一集中，虚构的中国情报机构人员对日本特工进行了酷刑折磨。 中国官方媒体，特别是中央电视台（CCTV）和《环球时报》，批评了这一情节，指责该剧损害中国形象。 随后，三丽鸥中国分公司发表了道歉声明，并取消了后续的合作项目和宣传活动。

该公司解释称，做出这一决定是因为合作中的某些内容不符合其企业理念。TBS电视台的代表强调，该剧是一部艺术作品，并非针对任何国家。

梅苏特·厄齐尔：因批评针对维吾尔族的政策而缺席足球比赛

2019年12月，伦敦“阿森纳”队的中场球员 梅苏特·厄齐尔发表了一份声援维吾尔族——这一主要信奉伊斯兰教的民族，主要居住在新疆维吾尔自治区——的声明。 这位足球运动员谴责了对维吾尔族的迫害，并指责穆斯林国家反应不足。

中国当局否认了侵犯人权的指控，而官方媒体则称厄齐尔的言论不实。

12月15日，中国中央电视台（CCTV）将“阿森纳”对阵“曼城”的比赛从播出计划中移除，并用另一场比赛取而代之。 据BBC报道，中国足协也谴责了这位球员，称其伤害了当地球迷的感情。“阿森纳”俱乐部与该球员的言论划清界限，并强调了俱乐部不涉政治的立场。

不久后，此事的影响已超出了电视转播的范畴。 发行足球模拟游戏《实况足球》（Pro Evolution Soccer）的中国公司网易，已将厄齐尔从三款中国版本的游戏中移除，其中包括《实况足球2020手游》。该发行商代表解释称，该运动员的言论违背了“体育精神”。

NBA：一条关于香港的帖子，让联盟失去了中国转播权

2019年10月，休斯顿火箭队总经理达里尔·莫雷在推特上发布了一张支持香港民主抗议活动的图片。尽管他迅速删除了该帖子，但风波已然爆发。 中国篮球协会终止了与该俱乐部的合作，国家电视台CCTV取消了NBA比赛的转播，多家赞助商和合作伙伴也重新审视了相关协议。

这场争议对休斯顿火箭队来说尤为沉重。得益于前球星姚明，该队在中国拥有庞大的粉丝群体。 NBA总裁亚当·西尔弗则为联盟代表表达个人观点的权利进行了辩护，尽管联盟管理层曾试图与中国合作伙伴恢复关系。

这场危机持续了很长时间。中国中央电视台（CCTV）大约一年半的时间里没有转播NBA比赛。此外，赞助和媒体限制也带来了损失。

基努·里维斯：支持西藏如何导致其电影从流媒体平台下架

2022年3月，中国视频平台上开始下架基努·里维斯主演的电影。 原因在于该演员参加了“美国西藏之家”（Tibet House US）举办的慈善音乐会——该组织致力于支持藏族文化并与达赖喇嘛有关联。北京方面认为西藏问题具有政治敏感性，并指责达赖喇嘛搞分裂主义。

有关该音乐会的消息传出后，中国网民对里维斯进行了批评。不久后，腾讯视频和爱奇艺下架了由他主演的电影，包括《黑客帝国》系列、《疾速追杀》系列以及《极速》等影片。 腾讯视频上至少有19部该演员的电影被下架；在某些平台上搜索其姓名时，也无法再获得以往的搜索结果。

这些影片并非涉及中国国内的政治局势。相关限制针对的是该演员的演艺作品，原因在于他参与了一项海外慈善活动。 因此，不仅里夫斯本人受到了影响，那些电影的制片公司和版权方也因影片流失部分观众而蒙受损失。

《南方公园》：这部动画剧集讽刺了审查制度，随后从中国网站上消失

2019年10月2日，美国动画剧集《南方公园》播出了名为《Band in China》的一集。 创作者们讽刺了好莱坞公司为了进入中国市场而修改剧本、删减不合时宜的场景的行为。 在其中一个情节中，角色们试图在中国赚钱，却遭遇种种限制，而迪士尼则成为讽刺的主要对象之一。

该集播出后，相关片段、视频片段以及关于《南方公园》的提及内容开始从多家中国网站上消失。 该剧创作者特雷·帕克和马特·斯通以一则讽刺性的“致歉声明”予以回应，嘲讽了大型企业将利润置于言论自由之上的做法。

这一事件引发了特别的反响：这部曾批评好莱坞迎合中国审查制度的剧集，如今自身却在数字平台上遭遇了限制。

防弹少年团（BTS）：关于朝鲜战争的演讲与广告下架

2020年10月，韩国组合防弹少年团（BTS）因对促进韩美关系所作的贡献，荣获范·弗利特奖（Van Fleet Award）。 在致辞中，组合队长RM提到了两国在1950年至1953年朝鲜战争中的共同牺牲。

部分中国网民对此表示愤慨，因为该乐手未提及曾站在朝鲜一边参战的中国士兵。 尽管RM并未直接批评中国，但社交媒体上仍出现了呼吁抵制该乐队及其广告合作伙伴的声浪。

不久后，中国各大网络平台便停止展示防弹少年团（BTS）与三星、现代汽车合作的某些广告活动。据路透社报道，目前尚不清楚具体是品牌方还是平台管理方删除了这些内容。 然而，由于对这一历史事件的解读存在分歧，这些与国际流行巨星合作的广告活动实际上都受到了冲击。

杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）：筷子广告、时装秀取消与抵制

2018年11月，意大利时尚品牌杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）正筹备其历史上规模最大的时装秀之一。 这场名为“The Great Show”的活动原定在上海举行，本应成为巩固该品牌在中国市场地位的重要一步。 主办方计划展示300余套造型，邀请约140名表演者及1400名嘉宾，其中包括中国名人、模特以及时尚界有影响力的人士。

为宣传这场时装秀，该公司推出了“DG Loves China”广告活动。在系列短视频中，一位身着Dolce & Gabbana服装的中国模特试图用筷子品尝意大利传统美食——披萨、意大利面和卡诺利。 画外音向她讲解如何正确使用餐具，而女主角本人则显得手足无措。

该品牌原本希望通过这则广告以幽默的方式融合意大利和中国文化，却引发了截然相反的反应。 社交媒体用户指责杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）对中国人抱有傲慢态度，利用种族刻板印象，并将当地文化描绘成发展水平较低的。 广告中评论的语气尤其引发了公愤，许多观众将其视为嘲讽。

随着被指为该品牌联合创始人斯特凡诺·加巴纳（Stefano Gabbana）的私人聊天记录截图在网络上流传，这场风波进一步升级。这些消息中包含针对中国及其民众的侮辱性言论。 该设计师否认了这些言论的作者身份，并声称自己的Instagram账号遭到了黑客入侵。该公司也发布了说明，但这并未平息批评声浪。

11月21日，该争议已成为中国社交媒体微博上的热门话题之一。截至当天中午，关于该丑闻的帖子浏览量已超过1.2亿次。 多位中国知名演员和歌手，包括章子怡、李冰冰和王俊凯，纷纷宣布终止与该品牌的合作。

原定参加时装秀的模特们也纷纷退出。 最终，杜嘉班纳在原定开场前几小时取消了“The Great Show”。据《Vogue》报道，该活动本应成为该时装屋33年历史上规模最大的一场，因此此次取消对公司而言是一次沉重打击。

事态影响迅速波及零售业。中国电商平台考拉（Kaola）和思科（Secoo）已将杜嘉班纳的产品从其商品目录中下架。 路透社还指出，该品牌的产品已不再出现在阿里巴巴和京东等大型平台的搜索结果中。因此，消费者无法再通过惯常使用的网店购买该品牌的大部分产品。

11月23日，该时装屋的创始人多梅尼科·杜尔切和斯特凡诺·加巴纳发布了一段视频声明，对此事表示道歉。 两位设计师表示尊重中国文化，承认了广告宣传中的失误，并承诺今后不会再发生类似情况。在声明结尾，他们甚至用中文表达了歉意。

然而，重塑声誉却远非易事。根据YouGov的调查结果，仅一周左右，该品牌在中国消费者中的好感度就从+3.3分骤降至−11.4分。

H&M：新疆棉与线上商店下架事件

2021年3月，瑞典公司H&M因其对新疆维吾尔自治区棉花生产的立场，在中国卷入了一场大规模的抵制风波。 起因是该品牌早在2020年9月就发布的一份声明。在声明中，该公司对有关使用维吾尔族强迫劳动的报道表示关切，并解释了为何不再从该地区采购棉花。

2021年3月24日，当H&M的这份旧声明在中国社交媒体上被广泛传播时，这场风波随之爆发。 此前几天，欧盟、美国、英国和加拿大因新疆地区侵犯人权问题，对多名中国官员实施了制裁。 北京方面驳斥了这些指控，而与政府有关联的组织则指责这家瑞典品牌散布虚假信息。

中国共青团也加入了批评行列，呼吁消费者抵制H&M的产品。中国官方媒体也开始发布针对该公司的报道。 中国著名演员黄轩宣布终止与该品牌的代言合同，并表示反对诋毁自己的国家。

抵制活动迅速蔓延至数字领域。H&M的产品从中国三大电商平台天猫、京东和拼多多上消失。 该品牌的门店在部分地图服务（特别是百度地图）上不再显示，其应用程序也被从当地应用商店下架。实际上，消费者现在要找到H&M的实体店，或通过惯用的在线平台订购服装，都变得困难得多。

这股批评浪潮也蔓延到了其他跨国公司。此前曾对新疆劳动条件表示关切的耐克、阿迪达斯、巴宝莉、优衣库和雨果博斯均遭到了抵制。 中国名人开始拒绝广告合约，而支持本土棉花的活动在社交媒体上日益流行。

H&M因此遭受了显著的经济影响。在截至2021年5月的季度中，该公司在中国的销售额同比下降28%，按当地货币计算则下降23%。 3月底，该公司还宣布将在中国关闭约20家门店。虽然仅将销售额下滑完全归咎于抵制是不恰当的，但这场舆论风波确实给该品牌在其最大市场之一的发展带来了重大困难。

H&M试图重获中国消费者的信任，强调其采购政策并非政治立场。与此同时，该公司继续宣称遵守国际负责任生产标准。

暴雪：因声援香港而处罚玩家

2019年10月，香港电子竞技选手吴伟聪（网名blitzchung） 在《炉石传说》大师赛（Hearthstone Grandmasters）的一场比赛结束后，戴着防护面罩现身并高呼支持香港抗议活动的口号。当时，香港正持续爆发大规模示威活动，抗议北京方面日益增强的影响力。

美国公司暴雪娱乐（Blizzard Entertainment）声明称，该选手违反了官方转播规定。起初，他被禁赛12个月，剥夺奖金，公司还终止了与两名解说员的合作。 这一决定引发了国际舆论的强烈批评，有人呼吁抵制暴雪，并指责该公司为了中国市场而牺牲言论自由。

随后，暴雪重新审视了处罚决定：归还了该选手的奖金，并将他及两位解说员的禁赛期缩短至六个月。 管理层强调，该决定是基于赛事规则，而非针对中国的政治立场。同时，公司承认当时处理过于仓促。

中国审查制度、抵制行动与商业压力的运作机制

所有这些事件都受到中国市场的影响，但限制机制各不相同。以姆巴佩和厄齐尔为例，国家电视台撤下了相关体育赛事的转播。 基努·里维斯的电影和《南方公园》的剧集则从数字平台上消失。 杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）和H&M首先遭遇了消费者掀起的愤怒浪潮，这些消费者支持了相关名人及线上零售商。暴雪（Blizzard）则以赛事规则为由，自行对该电竞选手进行了处罚。

第一层管控是政府监管。中国拥有一个被称为“中国防火墙”的庞大互联网过滤系统，当地平台有义务删除被禁内容。 在自由之家（Freedom House）2026年的报告中，中国互联网再次被归类为“不自由”，得分为9分（满分100分）。

第二层级——大型数字平台和商业合作伙伴的决策。如果账号被限制，电影会被从片库中下架，商品会从电商平台和地图上消失，人们甚至在没有公开的全国性禁令的情况下，也可能无法访问这些内容。 第三层级是“消费民族主义”：社交媒体用户因政治或文化争议要求企业道歉，并呼吁抵制相关公司。部分此类运动受到官方媒体的助长，但并非每场运动都由当局下令发起。

最后，还存在自我审查。电影公司、体育联盟、时尚品牌和游戏开发商可能会出于对失去中国消费者、广告主或市场准入的担忧，提前调整其决策。 三丽鸥（Sanrio）的案例表明，引发问题的甚至可能并非品牌自身的内容，而是其合作电视剧的剧情。

正是政府法规、受众反应与商业利益的综合作用，使得中国境内的舆论风波规模如此之大。 一名足球运动员的评论、一位音乐人的演讲，或是几秒钟的广告，都可能演变为涉及国际合同、数字平台准入以及言论自由的问题——其影响远超出中国国界。

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