在阿琳达·泽卡伊遇害后，科索沃佩奇地区的首席检察官、副首席检察官以及11名警务人员被停职。据Balkan Insight报道，这一决定于10月29日作出，当时有报道称该案可能存在制度性失误。

官员被停职

科索沃检察委员会已将佩奇首席检察官卢姆图里耶·武采泰及其副手阿琳达·纳尔巴尼·加卡费里停职。纳尔巴尼·加卡费里还负责协调家庭暴力案件。委员会成员达尔丹·武尼奇向该媒体证实，两名官员均已被停职。

应警察监察机构的要求，科索沃警方还暂停了佩奇地区11名警务人员的职务。其中包括地区警察局长、警察局指挥官和调查部门负责人。

有关威胁的警告

据该媒体报道，阿琳达·泽卡伊周日晚上从警察局被护送回家数分钟后遇害。她此前前往警察局投诉家庭暴力。她的前夫杰顿·西拉伊在她提出该投诉后被拘留，周二因违反法院命令被羁押30天。

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泽卡伊的姐夫阿尔伯特·西拉伊涉嫌杀害她。据Balkan Insight报道，他从犯罪现场逃离，两天后被拘留。周三，佩奇基本法院决定对其采取羁押30天的强制措施。

该媒体指出，在遇害前三天，泽卡伊曾向警方报告阿尔伯特·西拉伊发出的死亡威胁，但他仅以证人身份接受讯问。同一天，她致信首席检察官武采泰，请求调查她认为忽视其案件的官员的行为，并写道她担心自己的生命安全。

普里什蒂纳的抗议活动

数百人在科索沃首都普里什蒂纳举行抗议，要求国家机构承担责任、相关人员辞职，并立即采取措施打击杀害女性行为和基于性别的暴力。抗议参与者还呼吁为遭受此类暴力的人提供社会住房、审查司法系统，并将杀害女性行为认定为国家层面的紧急情况。

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