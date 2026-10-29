В Косове отстранили от работы главного прокурора и заместителя главного прокурора региона Печ, а также 11 сотрудников полиции после убийства Арлинды Зекай. Как сообщает Balkan Insight, решение приняли 29 октября на фоне сообщений о возможных институциональных просчетах по этому делу.

Отстранение должностных лиц

Прокурорский совет Косова отстранил главного прокурора Печа Лумтурие Вуцетай и ее заместителя Арлинду Наллбани Гакаферри. Наллбани Гакаферри также координировала дела о домашнем насилии. Член совета Дардан Вуники подтвердил изданию, что обе должностные лица были отстранены.

По запросу Полицейской инспекции полиция Косова также отстранила 11 сотрудников полиции региона Печ. Среди них — региональный директор полиции, командир полицейского участка и руководитель следственного подразделения.

Предупреждения об угрозе

По данным издания, Арлинда Зекай была убита вечером в воскресенье через несколько минут после того, как ее проводили домой из полицейского участка. Она обратилась туда с жалобой на домашнее насилие. Ее бывшего мужа Джетона Силая, задержанного после этого заявления, во вторник заключили под стражу на 30 дней за нарушение судебного предписания.

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В убийстве Зекай подозревают ее шурина Альберта Силая. По данным Balkan Insight, он скрылся с места преступления, а через два дня был задержан. В среду Основной суд Печа избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 дней.

Издание отмечает, что за три дня до гибели Зекай сообщила полиции об угрозе убийством со стороны Альберта Силая, однако его допросили только в качестве свидетеля. В тот же день она направила письмо главному прокурору Вуцетай с просьбой расследовать действия должностных лиц, которые, по ее мнению, пренебрегали ее делом, и написала, что боится за свою жизнь.

Протест в Приштине

Сотни людей вышли на протест в столице Косова Приштине, требуя ответственности государственных институтов, отставок и неотложных мер против фемицида и гендерно обусловленного насилия. Участники акции также призвали обеспечить социальное жилье для пострадавших от такого насилия, проверить судебную систему и признать фемицид чрезвычайной ситуацией национального уровня.

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