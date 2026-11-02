乌克兰战猫阿波罗成为西班牙一家别具一格的咖啡馆的员工

西班牙马拉加市新开了一家有猫咪的联合办公空间，在这群毛茸茸的“员工”中，有一只来自乌克兰的战斗猫阿波罗。这只猫曾在乌克兰前线服役，但退伍后移居到了西班牙。

这家名为“Paws for a Moment”的场所位于市中心的昂西拜广场（Plaza de Uncibay）。它被称为全球首家专为爱猫人士打造的联合办公空间。这里融合了猫咪咖啡馆、办公区和社交区，是一个集多功能于一体的空间。

这一创意来自菲律宾裔企业家米沙·布埃纳文图拉。他在日本旅行时迷上了猫咪咖啡馆。 后来，他在《福布斯》杂志上读到马拉加被评为全球最适合数字游民的城市，于是决定就在这里将自己的构想付诸实践。

据媒体报道，布埃纳文图拉于2022年3月抵达马拉加。办理所有必要手续耗时约一年。 与此同时，他还与兽医、动物收容所及致力于动物保护的慈善组织展开合作。他让猫咪们逐步相互熟悉，以便它们能彼此适应，并形成一个不会因领地问题而发生冲突的猫群。

这位企业家为给动物寻找临时住所而创建的WhatsApp和Telegram群组，成员数量迅速从7人增长到300人。起初，这些猫咪住在贝纳尔马德纳的一套临时公寓里。 随后，为它们安排了永久住所——一处经过专门改造的公寓，内设吊床、露台和隔离室。兽医和动物护理专家会定期到访该场所。

目前，这家咖啡馆里居住着20只从收容所救出的猫咪。其中大多数来自马拉加地区。这些动物之所以被送进收容所，是因为被原主人遗弃或被拒绝收养。

其中最感人的故事之一，是那只名叫阿波罗的猫，它远道而来，从乌克兰来到这里。 据咖啡馆经理介绍，这只猫曾亲历俄罗斯的导弹袭击，其家人因此丧生。随后，一名军人收留了阿波罗，这一年间，这只猫一直与前线的士兵们在一起。

“我们不得不乘飞机穿越四个国家才把它带到这里。当我去接它时，它的表现就像一只狗，因为军人就是这样对待它的，”经理说道。

这家咖啡馆不仅是一个工作场所，更是动物爱好者的聚集地。这里会组织电影放映、绘画和折纸课程，还有墨西哥宾果游戏。

该店与当地的动物保护组织合作，特别是Amam和CityCats，帮助流浪猫找到新家。 在“Cat Tinder”项目框架下，他们会发布正在寻找主人的动物照片，并举办活动让猫咪与潜在领养者见面。

咖啡馆内甚至还设有一个小型纪念角。顾客可以在那里留下已故爱宠的照片，无论这些动物属于何种物种。

此外，该咖啡馆还与慈善组织合作，免费接待患有重病或残疾的儿童。 患有抑郁症、焦虑症或进食障碍的成年人，只要经该店合作的精神科医生转介，也可前来光顾。

这家别开生面的咖啡馆如何运营

“Paws for a Moment”周一至周五营业时间为10:00至21:00，周末为11:00至21:00。 顾客无需为饮品付费，而是按停留时间付费。半小时起价9欧元，完整的8小时工作日则需65欧元。

建议提前预订座位。这家咖啡馆主要面向成年人，但儿童在遵守规则的前提下也可入内：他们不得惊吓猫咪，也不得干扰其他顾客工作。

对于特别挑剔的美食家，菜单上还有“科皮·卢瓦克”——这是世界上最昂贵的咖啡之一。它由经过穆桑加猫消化系统处理过的咖啡豆制成。一杯这种咖啡售价40欧元。

随着开业两周年临近，这家咖啡馆已发展成为一个成功的项目。今年夏天，布埃纳文图拉在爱沙尼亚首都塔林开设了分店。

不久后，马贝拉还将开设另一家分店，这将成为该连锁品牌在西班牙的第二家分店。



据《橄榄报》（The Olive Press）报道。

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