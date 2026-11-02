Украинский боевой кот Аполлон стал сотрудником необычного кафе в Испании

В испанской Малаге открылся коворкинг с кошками, где среди пушистых «сотрудников» есть украинский боевой кот Аполлон. Животное служило на передовой в Украине, однако после демобилизации переехало в Испанию.

Заведение Paws for a Moment расположено в центре города на площади Унсибай (Plaza de Uncibay). Его называют первым в мире коворкингом для любителей кошек. Это пространство, которое сочетает в себе кошачье кафе, место для работы и общения.

Идея принадлежит предпринимателю филиппинского происхождения Мише Буэнавентуре. Он увлекся кошачьими кафе во время путешествия в Японию. Впоследствии он прочитал в журнале Forbes, что Малагу признали лучшим городом мира для цифровых кочевников, и решил, что именно здесь стоит воплотить свой замысел.

По данным СМИ, Буэнавентура приехал в Малагу в марте 2022 года. Оформление всех необходимых документов заняло около года. Параллельно он сотрудничал с ветеринарами, приютами и благотворительными организациями, занимающимися защитой животных. Кошек знакомили постепенно, чтобы они смогли привыкнуть друг к другу и сформировать колонию без территориальных конфликтов.

Группа в WhatsApp и Telegram, которую предприниматель создал для поиска временных домов для животных, очень быстро выросла с семи до 300 участников. Сначала коты жили во временной квартире в Бенальмадене. Впоследствии для них обустроили постоянное жилье — специально адаптированную квартиру с гамаками, террасами и комнатами для карантина. Ветеринары и специалисты по уходу за животными регулярно посещают заведение.

Сейчас в кафе живут 20 кошек, спасённых из приютов. Большинство из них родом из района Малаги. Животные оказались в приютах после того, как их бросили или от них отказались предыдущие владельцы.

Одна из самых трогательных историй — о коте по имени Аполлон, который приехал аж из Украины. По словам менеджера кафе, животное стало свидетелем российского ракетного удара, в результате которого погибла семья. Впоследствии Аполлона приютил военный, и в течение года кот находился вместе с бойцами на передовой.

«Нам пришлось перевезти его сюда самолетом через четыре страны. Когда я забирал его, он вел себя так, будто был собакой, ведь военные относились к нему именно так», — рассказал менеджер.

Кафе стало не только местом для работы, но и центром для любителей животных. Здесь организуют кинопоказы, занятия по рисованию и оригами, а также мексиканское бинго.

Заведение сотрудничает с местными организациями по защите животных, в частности с Amam и CityCats, помогая находить дома для бездомных кошек. В рамках проекта Cat Tinder публикуют фотографии животных, ищущих хозяев, и проводят мероприятия для знакомства кошек с потенциальными владельцами.

В кафе даже обустроили небольшой мемориальный уголок. Посетители могут оставить там фотографии домашних питомцев, которых уже потеряли, независимо от того, к какому виду принадлежало животное.

Кроме того, заведение бесплатно принимает детей с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью в сотрудничестве с благотворительными организациями. Посещать кафе могут и взрослые с депрессией, тревожными расстройствами или расстройствами пищевого поведения, если их направил один из психиатров, с которыми сотрудничает заведение.

Как работает необычное кафе

Paws for a Moment работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, а в выходные — с 11:00 до 21:00. Посетители платят не за напитки, а за время пребывания. Полчаса стоят от 9 евро, а полный восьмичасовой рабочий день — 65 евро.

Места рекомендуется бронировать заранее. Кафе ориентировано преимущественно на взрослых, однако сюда разрешают приходить и детям при условии соблюдения правил: они не должны пугать кошек или мешать другим посетителям работать.

Для истинных гурманов в меню есть копи-лювак — один из самых дорогих сортов кофе в мире. Его изготавливают из зерен, прошедших через пищеварительную систему мусанга. Чашка такого напитка стоит 40 евро.

Приближаясь ко второй годовщине работы, кафе уже превратилось в успешный проект. Летом Буэнавентура открыл его филиал в Таллинне, столице Эстонии.

Вскоре должно появиться ещё одно заведение — в Марбелье. Оно станет вторым филиалом сети в Испании.



Об этом сообщает The Olive Press.

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