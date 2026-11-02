Ukraiński kot bojowy Apollon został pracownikiem niezwykłej kawiarni w Hiszpanii

W hiszpańskiej Maladze otwarto coworking z kotami, gdzie wśród puszystych „pracowników” znajduje się ukraiński kot bojowy Apollon. Zwierzę służyło na froncie na Ukrainie, jednak po demobilizacji przeniosło się do Hiszpanii.

Lokal „Paws for a Moment” znajduje się w centrum miasta, na placu Uncibay (Plaza de Uncibay). Nazywany jest pierwszym na świecie coworkingiem dla miłośników kotów. Jest to przestrzeń łącząca w sobie kawiarnię z kotami, miejsce do pracy i spotkań towarzyskich.

Pomysłodawcą jest przedsiębiorca pochodzenia filipińskiego, Misha Buenaventura. Zainteresował się kawiarniami dla kotów podczas podróży do Japonii. Później przeczytał w magazynie „Forbes”, że Malaga została uznana za najlepsze miasto na świecie dla cyfrowych nomadów i uznał, że właśnie tutaj warto zrealizować swój pomysł.

Według doniesień mediów Buenaventura przybył do Malagi w marcu 2022 roku. Załatwienie wszystkich niezbędnych dokumentów zajęło około roku. Równolegle współpracował z weterynarzami, schroniskami i organizacjami charytatywnymi zajmującymi się zwierzętami. Koty zapoznawano ze sobą stopniowo, aby mogły się do siebie przyzwyczaić i stworzyć kolonię bez konfliktów o terytorium.

Grupa na WhatsAppie i Telegramie, którą przedsiębiorca założył w celu poszukiwania tymczasowych domów dla zwierząt, bardzo szybko rozrosła się z siedmiu do 300 uczestników. Początkowo koty mieszkały w tymczasowym mieszkaniu w Benalmádenie. Później zorganizowano dla nich stałe miejsce zamieszkania – specjalnie przystosowane mieszkanie z hamakami, tarasami i pokojami do kwarantanny. Weterynarze i specjaliści ds. opieki nad zwierzętami regularnie odwiedzają ten obiekt.

Obecnie w kawiarni mieszka 20 kotów uratowanych ze schronisk. Większość z nich pochodzi z okolic Malagi. Zwierzęta trafiły do schronisk po tym, jak zostały porzucone lub odrzucone przez poprzednich właścicieli.

Jedną z najbardziej wzruszających historii jest historia kota o imieniu Apollo, który przybył aż z Ukrainy. Jak opowiada kierownik kawiarni, zwierzę było świadkiem rosyjskiego ataku rakietowego, w wyniku którego zginęła cała rodzina. Później Apollona przygarnął żołnierz i przez rok kot przebywał razem z żołnierzami na linii frontu.

„Musieliśmy przetransportować go tutaj samolotem przez cztery kraje. Kiedy go odbierałem, zachowywał się tak, jakby był psem, bo żołnierze właśnie tak go traktowali” – opowiedział kierownik.

Kawiarnia stała się nie tylko miejscem pracy, ale także centrum spotkań miłośników zwierząt. Organizowane są tu pokazy filmowe, zajęcia z rysunku i origami, a także meksykańskie bingo.

Lokal współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w szczególności z Amam i CityCats, pomagając znaleźć domy dla bezdomnych kotów. W ramach projektu Cat Tinder publikowane są zdjęcia zwierząt poszukujących właścicieli oraz organizowane są spotkania mające na celu zapoznanie kotów z potencjalnymi właścicielami.

W kawiarni urządzono nawet niewielki kącik pamięci. Goście mogą zostawić tam zdjęcia swoich ulubieńców, których już stracili, niezależnie od tego, do jakiego gatunku należało zwierzę.

Ponadto lokal bezpłatnie przyjmuje dzieci z ciężkimi chorobami lub niepełnosprawnością we współpracy z organizacjami charytatywnymi. Z kawiarni mogą również korzystać dorośli cierpiący na depresję, zaburzenia lękowe lub zaburzenia odżywiania, o ile zostali skierowani przez jednego z psychiatrów, z którymi współpracuje lokal.

Jak działa ta niezwykła kawiarnia

Paws for a Moment jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 21:00, a w weekendy – od 11:00 do 21:00. Goście płacą nie za napoje, ale za czas pobytu. Pół godziny kosztuje od 9 euro, a pełny ośmiogodzinny dzień pracy – 65 euro.

Zaleca się rezerwację miejsc z wyprzedzeniem. Kawiarnia jest przeznaczona głównie dla dorosłych, jednak dzieci mogą tu przychodzić pod warunkiem przestrzegania zasad: nie wolno im straszyć kotów ani przeszkadzać innym gościom w pracy.

Dla prawdziwych smakoszy w menu znajduje się kopi luwak – jedna z najdroższych kaw na świecie. Jest ona wytwarzana z ziaren, które przeszły przez układ pokarmowy musanga. Filiżanka tego napoju kosztuje 40 euro.

Zbliżając się do drugiej rocznicy działalności, kawiarnia stała się już udanym projektem. Latem Buena Ventura otworzył jej filię w Tallinie, stolicy Estonii.

Wkrótce ma powstać kolejny lokal – w Marbelli. Będzie to drugi oddział sieci w Hiszpanii.

Informuje

o tym serwis The Olive Press.

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