在柏林，德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯表示，他将在未来几周与意大利和日本的国防部长举行会谈，讨论德国可能加入由英国与意大利、日本共同实施的下一代战斗机项目。据阿纳多卢通讯社报道。

可能加入的条件

皮斯托里乌斯强调需要迅速举行会谈，因为英国、意大利和日本已用五年时间构建该项目现有的合同框架。他表示，各方必须尽快弄清楚，这三个项目参与国是否准备接纳德国，以及这可能在何种相互条件下实现。

这位部长表示，初步讨论已经举行。他计划会见意大利国防部长圭多·克罗塞托和日本防卫大臣小泉进次郎。皮斯托里乌斯表示，这些接触应能初步了解加入该项目的可能时间表以及项目内部的工作分配。

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对新飞机的需求

皮斯托里乌斯指出，会谈后将就下一步行动或放弃进一步参与作出决定。他强调，德国及其伙伴不能再花五年时间进行谈判，因为无论磋商结果如何，新型战斗机都必须在2040年代初投入使用。

这位部长发表上述声明之前，德国总理弗里德里希·默茨上周访问东京期间宣布，柏林将研究与日本及其伙伴开展联合项目的可能性。在德国与法国共同开发的问题项目“未来空战系统”于6月失败后，德国正在寻找替代方案。

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