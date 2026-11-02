W Berlinie minister obrony Niemiec Boris Pistorius oświadczył, że w najbliższych tygodniach przeprowadzi rozmowy z ministrami obrony Włoch i Japonii w sprawie możliwego przystąpienia Niemiec do programu myśliwca nowej generacji, który Wielka Brytania realizuje wspólnie z Włochami i Japonią. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Warunki możliwego przystąpienia

Pistorius podkreślił potrzebę szybkich rozmów, ponieważ Wielka Brytania, Włochy i Japonia przez pięć lat tworzyły obowiązujące ramy kontraktowe projektu. Jak zaznaczył, strony muszą jak najszybciej ustalić, czy trzej uczestnicy programu są gotowi przyjąć Niemcy i na jakich wzajemnych warunkach mogłoby to nastąpić.

Minister poinformował, że wstępne rozmowy już się odbyły. Planuje spotkać się z ministrem obrony Włoch Guido Crosetto oraz ministrem obrony Japonii Shinjirō Koizumim. Według Pistoriusa kontakty te mają zapewnić wstępne zrozumienie możliwych terminów przystąpienia oraz podziału prac w ramach programu.

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Potrzeba nowych samolotów

Pistorius zaznaczył, że po rozmowach zostanie podjęta decyzja w sprawie kolejnych kroków lub rezygnacji z dalszego udziału. Podkreślił, że Niemcy i ich partnerzy nie mogą poświęcić kolejnych pięciu lat na negocjacje, ponieważ nowe samoloty bojowe muszą być dostępne na początku lat 40. XXI wieku niezależnie od wyniku konsultacji.

Oświadczenie ministra padło po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wizyty w Tokio w ubiegłym tygodniu ogłosił, że Berlin zbada możliwość wspólnego projektu z Japonią i jej partnerami. Niemcy szukają alternatyw po upadku w czerwcu problematycznego projektu Future Combat Air System, który kraj rozwijał wspólnie z Francją.

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