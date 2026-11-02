В Берлине министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие недели проведет переговоры с министрами обороны Италии и Японии о возможном присоединении Германии к программе истребителя нового поколения, которую Великобритания реализует совместно с Италией и Японией. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Условия возможного присоединения

Писториус подчеркнул необходимость быстрых переговоров, поскольку Великобритания, Италия и Япония в течение пяти лет формировали действующую контрактную основу проекта. По его словам, стороны должны как можно скорее выяснить, готовы ли три участника программы принять Германию и на каких взаимных условиях это может произойти.

Министр сообщил, что первоначальные обсуждения уже состоялись. Он планирует встретиться с министром обороны Италии Гвидо Крозетто и министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми. По словам Писториуса, эти контакты должны дать первоначальное понимание возможных сроков присоединения и распределения работ в рамках программы.

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Потребность в новых самолетах

Писториус отметил, что после переговоров будет принято решение о следующих шагах или отказе от дальнейшего участия. Он подчеркнул, что Германия и ее партнеры не могут потратить еще пять лет на переговоры, поскольку новые боевые самолеты должны быть доступны в начале 2040-х годов независимо от результата консультаций.

Заявление министра прозвучало после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Токио на прошлой неделе объявил, что Берлин изучит возможность совместного проекта с Японией и ее партнерами. Германия ищет альтернативы после краха в июне проблемного проекта Future Combat Air System, который страна разрабатывала совместно с Францией.

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