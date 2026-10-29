美国公司放弃使用俄罗斯柴油，油轮可能转而驶往巴西

由于存在法律和声誉风险，美国企业并不急于购买俄罗斯柴油。尽管唐纳德·特朗普和弗拉基米尔·普京就燃料供应达成了协议，但商界仍担心此类协议可能带来的后果。

由于在美国缺乏买家，载有俄罗斯柴油的油轮可能会改变航线，最终将货物运往巴西。

美国企业为何拒绝采购

据该媒体报道，燃料市场相关人士称，唐纳德·特朗普政府的代表们正在非正式地鼓励美国公司购买俄罗斯柴油。 然而，企业不愿承担与贸易俄罗斯燃油相关的风险。

随着定于11月3日举行的美国国会中期选举临近，这种担忧日益加剧。 如果民主党获胜，这些公司可能会因从俄罗斯采购燃料而面临指控，因为该燃料实际上仍受制裁限制。

分析公司Rapidan Energy Group援引一份被该媒体看到的客户备忘录指出：

“莫斯科和华盛顿仍在努力寻找买家，但如果这批货物最终运往巴西，我们也不会感到惊讶。”

本刊采访的其他行业分析师也推测，这批俄罗斯柴油最终将被运往巴西。

10月16日至22日期间，有三艘载有柴油的油轮从波罗的海的普里莫尔斯克港启程驶往美国： 其中，“TALISMAN”号受到美国和欧盟的制裁，“LERUO”号受到英国和欧盟的制裁，还有“AGIOI FANENDES”号。

这些船舶共运载了92.4万桶柴油——不到美国交通运输行业日消耗量的三分之一。 预计它们将于11月7日至11日抵达目的地。根据协议，美国将总计接收480万吨柴油。

据路透社报道，油轮“LERUO”号已将目的地更改为未确定的“大西洋沿岸——等待指示”。另外两艘船最初指定的传统目的港分别位于土耳其和巴西。

美国正试图阻止供应

新泽西州州长、民主党人米基·谢里尔威胁称，将阻止俄罗斯柴油进入纽约和新泽西的港口。 她称特朗普与普京就柴油供应达成的协议是腐败且非法的。

“特朗普和普京关于柴油的协议既腐败又非法，我正在设法阻止其运抵新泽西州的港口。”

此外，一个由美国国会议员组成的两党团体呼吁各公司不要协助采购、运输、进口、卸货、储存、资助或分销源自俄罗斯的柴油。

10月27日，国会议员们向美国最大的银行、港口和燃油分销商发出了信函。信中警告称，涉及俄罗斯柴油的交易可能面临诉讼和法律责任。

此类供应可能违反美国法律

2022年通过的《终止进口俄罗斯石油法案》（Ending Importation of Russian Oil Act）明确禁止向美国进口俄罗斯柴油。 该法案规定，总统仅在特定条件下才能解除对俄罗斯燃料供应的禁令：俄罗斯必须停止对乌克兰的侵略，并停止对任何北约国家构成威胁。此外，总统还须提前90天以书面形式通知国会，方可解除相关限制。

尽管如此，10月中旬，唐纳德·特朗普仍取消了针对俄罗斯柴油的制裁，旨在降低美国及全球的燃油价格。 他虽与弗拉基米尔·普京就柴油供应达成协议，但立法禁令依然有效：特朗普未就该决定通知国会，且法律规定的解除限制的条件尚未满足。

美国国会将此举称为危险之举。美国立法者警告称，该协议可能会为莫斯科带来额外收入，而俄罗斯可能会利用这些资金为对乌克兰的战争提供资金。

《华盛顿太阳报》报道了这一消息。

一名美国参议员呼吁航运公司调转载有俄罗斯柴油的油轮。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普于10月9日宣布，已与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京就向美国及全球市场供应数百万吨俄罗斯柴油达成协议。

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