Американские компании не спешат закупать российский дизель из-за юридических и репутационных рисков. Несмотря на договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках топлива, бизнес опасается возможных последствий таких сделок.

Из-за отсутствия покупателей в США танкеры с российским дизельным топливом могут изменить маршрут и в конечном итоге доставить груз в Бразилию.

Почему американский бизнес отказывается от закупок

По данным издания, собеседники на топливном рынке утверждают, что представители администрации Дональда Трампа неофициально поощряют американские компании покупать российский дизель. Однако предприятия не хотят брать на себя риски, связанные с торговлей российским топливом.

Беспокойство усиливается в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны состояться 3 ноября. Если победу одержат демократы, компании могут столкнуться с претензиями из-за закупки топлива из России, которое фактически по-прежнему находится под санкционными ограничениями.

В аналитической компании Rapidan Energy Group, ссылаясь на записку для клиентов, с которой ознакомилось издание, отметили:

«Москва и Вашингтон до сих пор пытаются найти покупателей, но мы не удивимся, если в конечном итоге груз отправится в Бразилию».

Другие отраслевые аналитики, опрошенные изданием, также предполагают, что российский дизель в конечном итоге будет доставлен в Бразилию.

В период с 16 по 22 октября из балтийского порта Приморск в направлении США отправились три танкера с дизельным топливом: TALISMAN, находящийся под санкциями США и ЕС, LERUO, подпадающий под санкции Великобритании и ЕС, а также AGIOI FANENDES.

В общей сложности суда перевозят 924 тысячи баррелей топлива — менее трети суточного потребления транспортного сектора США. Ожидается, что они прибудут в пункты назначения 7–11 ноября. Всего в рамках договоренностей в США должны быть поставлены 4,8 млн тонн дизельного топлива.

По информации Reuters, танкер LERUO изменил пункт назначения на неопределённый: «Атлантическое побережье — жду указаний». Два других судна изначально указали традиционные порты прибытия в Турции и Бразилии.

В США пытаются заблокировать поставки

Губернатор Нью-Джерси, демократка Мики Шеррилл, угрожает не допустить российское дизельное топливо в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси. Она назвала договоренность Трампа и Путина о поставках дизельного топлива коррумпированной и незаконной.

«Соглашение Трампа и Путина о дизельном топливе является коррумпированным и незаконным, и я ищу способы не допустить его поступления в порт в Нью-Джерси».

Кроме того, двухпартийная группа американских конгрессменов призвала компании не содействовать закупке, транспортировке, импорту, разгрузке, хранению, финансированию или распространению дизельного топлива российского происхождения.

27 октября члены Конгресса направили письма крупнейшим американским банкам, портам и дистрибьюторам топлива. В них они предупредили о возможных судебных исках и юридической ответственности за операции с российским дизельным топливом.

Поставки могут противоречить американскому законодательству

Импорт российского дизельного топлива в США прямо запрещен законом Ending Importation of Russian Oil Act, принятым в 2022 году. Документ предусматривает, что президент может отменить запрет на поставки российского топлива только при определенных условиях: Россия должна прекратить агрессию против Украины и перестать представлять угрозу для любой страны НАТО. Для отмены ограничений президент также должен письменно уведомить Конгресс за 90 дней.

Несмотря на это, в середине октября Дональд Трамп отменил санкции в отношении российского дизельного топлива, стремясь снизить цены на топливо в США и мире. Он договорился с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива, однако законодательный запрет продолжает действовать: Трамп не уведомил Конгресс о соответствующем решении, а предусмотренные законом условия для отмены ограничений не были выполнены.

В Конгрессе США такой шаг назвали опасным. Американские законодатели предупреждают, что договоренности могут принести Москве дополнительные доходы, которые Россия сможет использовать для финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает The Washington Sun.

Сенатор США призвал судоходные компании развернуть танкеры с российским дизельным топливом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил 9 октября о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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