Amerykańskie firmy rezygnują z rosyjskiego oleju napędowego, tankowce mogą popłynąć do Brazylii
Amerykańskie firmy nie spieszą się z zakupem rosyjskiego oleju napędowego ze względu na ryzyko prawne i reputacyjne. Pomimo porozumień Donalda Trumpa i Władimira Putina w sprawie dostaw paliwa, przedsiębiorcy obawiają się ewentualnych konsekwencji takich umów.
Z powodu braku nabywców w USA tankowce z rosyjskim olejem napędowym mogą zmienić trasę i ostatecznie dostarczyć ładunek do Brazylii.
Dlaczego amerykański biznes rezygnuje z zakupów
Według danych publikacji rozmówcy z rynku paliwowego twierdzą, że przedstawiciele administracji Donalda Trumpa nieoficjalnie zachęcają amerykańskie firmy do kupowania rosyjskiego oleju napędowego. Jednak przedsiębiorstwa nie chcą ponosić ryzyka związanego z handlem rosyjskim paliwem.
Niepokój nasila się w przededniu wyborów uzupełniających do Kongresu USA, które odbędą się 3 listopada. Jeśli zwycięży Partia Demokratyczna, firmy mogą spotkać się z zarzutami dotyczącymi zakupu paliwa z Rosji, które w rzeczywistości nadal podlega sankcjom.
W firmie analitycznej Rapidan Energy Group, powołując się na notatkę dla klientów, z którą zapoznało się nasze wydawnictwo, zaznaczono:
„Moskwa i Waszyngton wciąż próbują znaleźć nabywców, ale nie zdziwilibyśmy się, gdyby ostatecznie ładunek trafił do Brazylii”.
Inni analitycy branżowi, z którymi skontaktowało się wydawnictwo, również przypuszczają, że rosyjski olej napędowy ostatecznie trafi do Brazylii.
W okresie od 16 do 22 października z bałtyckiego portu Primorsk w kierunku Stanów Zjednoczonych wypłynęły trzy tankowce z olejem napędowym: TALISMAN, objęty sankcjami USA i UE, LERUO, objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i UE, a także AGIOI FANENDES.
Łącznie statki przewożą 924 tysiące baryłek paliwa — mniej niż jedną trzecią dziennego zużycia w sektorze transportowym USA. Oczekuje się, że dotrą one do miejsc przeznaczenia w dniach 7–11 listopada. Łącznie, w ramach uzgodnień, do USA ma zostać dostarczonych 4,8 mln ton oleju napędowego.
Według informacji agencji Reuters tankowiec LERUO zmienił miejsce docelowe na nieokreślone „wybrzeże Atlantyku — czekam na dalsze instrukcje”. Dwa pozostałe statki początkowo wskazały tradycyjne porty docelowe w Turcji i Brazylii.
W USA próbuje się zablokować dostawy
Gubernator stanu New Jersey, demokratka Miki Sherrill, grozi, że nie dopuści rosyjskiego oleju napędowego do portów w Nowym Jorku i New Jersey. Nazwała porozumienie Trumpa i Putina w sprawie dostaw oleju napędowego korupcyjnym i nielegalnym.
„Porozumienie Trumpa i Putina w sprawie oleju napędowego jest skorumpowane i niezgodne z prawem, a ja szukam sposobów, by zapobiec jego dostarczeniu do portu w New Jersey”.
Ponadto ponadpartyjna grupa amerykańskich kongresmenów wezwała przedsiębiorstwa, by nie uczestniczyły w zakupie, transporcie, imporcie, rozładunku, przechowywaniu, finansowaniu ani dystrybucji oleju napędowego pochodzenia rosyjskiego.
27 października członkowie Kongresu wysłali listy do największych amerykańskich banków, portów i dystrybutorów paliwa. W listach tych ostrzegli przed możliwymi pozwami sądowymi i odpowiedzialnością prawną za transakcje dotyczące rosyjskiego oleju napędowego.
Dostawy mogą być sprzeczne z amerykańskim prawem
Import rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych jest wyraźnie zabroniony przez ustawę „Ending Importation of Russian Oil Act”, uchwaloną w 2022 roku. Dokument ten przewiduje, że prezydent może znieść zakaz dostaw rosyjskiego paliwa wyłącznie pod określonymi warunkami: Rosja musi zaprzestać agresji wobec Ukrainy i przestać stanowić zagrożenie dla jakiegokolwiek kraju NATO. Aby znieść ograniczenia, prezydent musi również powiadomić o tym Kongres na piśmie z 90-dniowym wyprzedzeniem.
Mimo to w połowie października Donald Trump zniósł sankcje dotyczące rosyjskiego oleju napędowego, dążąc do obniżenia cen paliwa w USA i na świecie. Uzgodnił z Władimirem Putinem dostawy oleju napędowego, jednak zakaz ustawowy nadal obowiązuje: Trump nie poinformował Kongresu o tej decyzji, a przewidziane w prawie warunki zniesienia ograniczeń nie zostały spełnione.
W Kongresie USA taki krok uznano za niebezpieczny. Amerykańscy ustawodawcy ostrzegają, że porozumienia mogą przynieść Moskwie dodatkowe dochody, które Rosja będzie mogła wykorzystać do finansowania wojny przeciwko Ukrainie.
Informuje o tym The Washington Sun.
Amerykański senator wezwał przedsiębiorstwa żeglugowe do zawrócenia tankowców z rosyjskim olejem napędowym.
Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump ogłosił 9 października osiągnięcie porozumienia z dyktatorem Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw milionów ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy.