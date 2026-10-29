Amerykańskie firmy nie spieszą się z zakupem rosyjskiego oleju napędowego ze względu na ryzyko prawne i reputacyjne. Pomimo porozumień Donalda Trumpa i Władimira Putina w sprawie dostaw paliwa, przedsiębiorcy obawiają się ewentualnych konsekwencji takich umów.

Z powodu braku nabywców w USA tankowce z rosyjskim olejem napędowym mogą zmienić trasę i ostatecznie dostarczyć ładunek do Brazylii.

Dlaczego amerykański biznes rezygnuje z zakupów

Według danych publikacji rozmówcy z rynku paliwowego twierdzą, że przedstawiciele administracji Donalda Trumpa nieoficjalnie zachęcają amerykańskie firmy do kupowania rosyjskiego oleju napędowego. Jednak przedsiębiorstwa nie chcą ponosić ryzyka związanego z handlem rosyjskim paliwem.

Niepokój nasila się w przededniu wyborów uzupełniających do Kongresu USA, które odbędą się 3 listopada. Jeśli zwycięży Partia Demokratyczna, firmy mogą spotkać się z zarzutami dotyczącymi zakupu paliwa z Rosji, które w rzeczywistości nadal podlega sankcjom.

W firmie analitycznej Rapidan Energy Group, powołując się na notatkę dla klientów, z którą zapoznało się nasze wydawnictwo, zaznaczono:

„Moskwa i Waszyngton wciąż próbują znaleźć nabywców, ale nie zdziwilibyśmy się, gdyby ostatecznie ładunek trafił do Brazylii”.

Inni analitycy branżowi, z którymi skontaktowało się wydawnictwo, również przypuszczają, że rosyjski olej napędowy ostatecznie trafi do Brazylii.

W okresie od 16 do 22 października z bałtyckiego portu Primorsk w kierunku Stanów Zjednoczonych wypłynęły trzy tankowce z olejem napędowym: TALISMAN, objęty sankcjami USA i UE, LERUO, objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i UE, a także AGIOI FANENDES.

Łącznie statki przewożą 924 tysiące baryłek paliwa — mniej niż jedną trzecią dziennego zużycia w sektorze transportowym USA. Oczekuje się, że dotrą one do miejsc przeznaczenia w dniach 7–11 listopada. Łącznie, w ramach uzgodnień, do USA ma zostać dostarczonych 4,8 mln ton oleju napędowego.

Według informacji agencji Reuters tankowiec LERUO zmienił miejsce docelowe na nieokreślone „wybrzeże Atlantyku — czekam na dalsze instrukcje”. Dwa pozostałe statki początkowo wskazały tradycyjne porty docelowe w Turcji i Brazylii.

W USA próbuje się zablokować dostawy

Gubernator stanu New Jersey, demokratka Miki Sherrill, grozi, że nie dopuści rosyjskiego oleju napędowego do portów w Nowym Jorku i New Jersey. Nazwała porozumienie Trumpa i Putina w sprawie dostaw oleju napędowego korupcyjnym i nielegalnym.

„Porozumienie Trumpa i Putina w sprawie oleju napędowego jest skorumpowane i niezgodne z prawem, a ja szukam sposobów, by zapobiec jego dostarczeniu do portu w New Jersey”.

Ponadto ponadpartyjna grupa amerykańskich kongresmenów wezwała przedsiębiorstwa, by nie uczestniczyły w zakupie, transporcie, imporcie, rozładunku, przechowywaniu, finansowaniu ani dystrybucji oleju napędowego pochodzenia rosyjskiego.

27 października członkowie Kongresu wysłali listy do największych amerykańskich banków, portów i dystrybutorów paliwa. W listach tych ostrzegli przed możliwymi pozwami sądowymi i odpowiedzialnością prawną za transakcje dotyczące rosyjskiego oleju napędowego.

Dostawy mogą być sprzeczne z amerykańskim prawem

Import rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych jest wyraźnie zabroniony przez ustawę „Ending Importation of Russian Oil Act”, uchwaloną w 2022 roku. Dokument ten przewiduje, że prezydent może znieść zakaz dostaw rosyjskiego paliwa wyłącznie pod określonymi warunkami: Rosja musi zaprzestać agresji wobec Ukrainy i przestać stanowić zagrożenie dla jakiegokolwiek kraju NATO. Aby znieść ograniczenia, prezydent musi również powiadomić o tym Kongres na piśmie z 90-dniowym wyprzedzeniem.

Mimo to w połowie października Donald Trump zniósł sankcje dotyczące rosyjskiego oleju napędowego, dążąc do obniżenia cen paliwa w USA i na świecie. Uzgodnił z Władimirem Putinem dostawy oleju napędowego, jednak zakaz ustawowy nadal obowiązuje: Trump nie poinformował Kongresu o tej decyzji, a przewidziane w prawie warunki zniesienia ograniczeń nie zostały spełnione.

W Kongresie USA taki krok uznano za niebezpieczny. Amerykańscy ustawodawcy ostrzegają, że porozumienia mogą przynieść Moskwie dodatkowe dochody, które Rosja będzie mogła wykorzystać do finansowania wojny przeciwko Ukrainie.

Informuje o tym The Washington Sun.

Amerykański senator wezwał przedsiębiorstwa żeglugowe do zawrócenia tankowców z rosyjskim olejem napędowym.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump ogłosił 9 października osiągnięcie porozumienia z dyktatorem Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw milionów ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy.

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