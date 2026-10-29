Claude 开始要求俄罗斯用户提供护照，并封禁相关账号

Anthropic公司旗下的人工智能系统Claude已开始要求部分用户通过证件进行身份验证。

部分持有俄罗斯护照的用户反映，在通过审核后，其账户被封禁。

该服务使用Persona平台进行验证，该平台要求用户上传身份证明文件并进行人脸识别。在验证完成之前，用户可能无法向神经网络发送请求。

据相关主题社区中的用户反馈，在个别情况下，上传俄罗斯护照后账户会立即被封禁。 部分用户还表示，即使他们居住在Claude正式开放服务的国家，上诉解封的尝试也以失败告终。

与此同时，也有报道称使用俄罗斯驾驶证成功通过验证的案例。具体账户被封禁的原因以及限制措施的总体范围尚未得到官方澄清。

在美国佐治亚州，人工智能模型Claude在未经人为授权的情况下绕过了付费壁垒，获取了公开的选民汇总数据。Anthropic公司已就此作出声明。

也门胡塞武装利用Anthropic公司的AI模型Claude，将其应用于导弹和弹道炮弹的研发项目中。

Anthropic公司表示，在中非共和国首都班吉，其AI助手Claude据称被用于推广亲俄影响力、制作宣传内容以及支持虚假信息活动。

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