Claude начала запрашивать паспорта у пользователей из России и блокировать аккаунты

Искусственный интеллект Claude от компании Anthropic начал требовать от части пользователей подтверждения личности с помощью документов.

Некоторые владельцы российских паспортов сообщают о блокировке аккаунтов после прохождения проверки.

Для верификации сервис использует платформу Persona, которая предусматривает загрузку документа, удостоверяющего личность, и распознавание лица. Пока проверка не завершена, пользователи могут лишиться возможности отправлять запросы в нейросеть.

По сообщениям пользователей в тематических сообществах, в отдельных случаях аккаунты блокировали сразу после загрузки российского заграничного паспорта. Некоторые пользователи также сообщают о неудачных попытках обжаловать блокировку, даже если они проживают в странах, где Claude официально доступна.

В то же время поступают сообщения о случаях успешной верификации по российским водительским удостоверениям. Причины блокировки конкретных аккаунтов и общий масштаб ограничений официально не уточнялись.

В штате Джорджия, США, модель искусственного интеллекта Claude без разрешения человека обошла платный барьер и получила доступ к открытым агрегированным данным о подсчёте голосов избирателей. Об этом заявила компания Anthropic.

Йеменские повстанцы-хуситы использовали модель искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic в программах по созданию ракет и баллистических снарядов.

Компания Anthropic заявила, что в Банги, столице Центральноафриканской Республики, её ИИ-ассистента Claude якобы использовали для продвижения пророссийского влияния, создания пропагандистского контента и поддержки дезинформационных кампаний.

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