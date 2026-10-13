Єменські повстанці-хусити використовували модель штучного інтелекту Claude від компанії Anthropic у програмах зі створення ракет і балістичних снарядів. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на звіт Anthropic, оприлюднений минулого місяця.

Три програми зі створення озброєнь

За даними розробника Claude, хусити запустили три програми зі створення озброєнь із використанням продуктів на базі цієї технології. У звіті йдеться, що ШІ узагальнила дослідження провідних фахівців із ракетних технологій, до яких згодом отримали доступ бойовики.

Як пише британська газета Daily Mail, на яку посилається RMF24, Claude використовували для створення системи наведення, навігації та контролю, що відповідає за керування й стабілізацію ракети в польоті. Модель також застосовували для оцінювання позиції, налаштування параметрів керування, компіляції вбудованого програмного забезпечення та внесення змін, якщо ракети не влучали в ціль.

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Обхід захисних механізмів

В Anthropic визнали, що захисні механізми компанії блокували багато запитів, але не всі. За твердженням авторів звіту, хусити застосовували різні тактики, щоб обходити обмеження.

Фахівці Anthropic також заявили, що мають докази розроблення єменськими бойовиками набору інструментів для офлайн-симуляцій, який уже не залежить ані від Claude, ані від інших інженерних обчислювальних середовищ.

Атаки на Ер-Ріяд

RMF24 зазначає, що не встановлено, чи використовували хусити Claude під час ударів по аеропорту в Ер-Ріяді минулими вихідними. За даними видання, унаслідок цих атак загинули 14 людей, понад 300 дістали поранення. Удари, як повідомляється, здивували Саудівську Аравію дальністю та точністю ракет.

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