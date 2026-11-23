Бернем заявив, що повернення Британії до ЄС без референдуму неможливе
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що повторне вступлення країни до Євросоюзу без проведення референдуму було б «немислимим».
Він озвучив позицію під час виступу в парламенті, представляючи результати саміту ЄС–Велика Британія, який відбувся 20 листопада у Брюсселі.
За даними The Guardian, Бернем і раніше наголошував на необхідності референдуму, однак цього разу чітко заявив, що повернення до ЄС без волевиявлення громадян не розглядатиметься.
Джерело: The Guardian
Європейський Союз і Велика Британія на саміті в Брюсселі, Бельгія, обговорили три ініціативи щодо торгівлі, систем торгівлі викидами та молодіжної мобільності.
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує заявити, що країна втратила від Брекзиту більше, ніж здобула, і домагатиметься перезавантаження відносин із Європейським Союзом.
Лише 24% підданих Сполученого Королівства переконані в тому, що країні ліпше бути поза Євросоюзом – це найнижчий показник з часу голосування за Брекзит на референдумі 2016 року.