Йеменские повстанцы-хуситы использовали модель искусственного интеллекта Claude компании Anthropic в программах по созданию ракет и баллистических снарядов. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на отчет Anthropic, опубликованный в прошлом месяце.

Три программы по созданию вооружений

По данным разработчика Claude, хуситы запустили три программы по созданию вооружений с использованием продуктов на базе этой технологии. В отчете говорится, что ИИ обобщил исследования ведущих специалистов по ракетным технологиям, к которым впоследствии получили доступ боевики.

Как пишет британская газета Daily Mail, на которую ссылается RMF24, Claude использовали для создания системы наведения, навигации и контроля, отвечающей за управление и стабилизацию ракеты в полете. Модель также применяли для оценки положения, настройки параметров управления, компиляции встроенного программного обеспечения и внесения изменений, если ракеты не попадали в цель.

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Обход защитных механизмов

В Anthropic признали, что защитные механизмы компании блокировали многие запросы, но не все. По утверждению авторов отчета, хуситы применяли различные тактики, чтобы обходить ограничения.

Специалисты Anthropic также заявили, что располагают доказательствами разработки йеменскими боевиками набора инструментов для офлайн-симуляций, который уже не зависит ни от Claude, ни от других инженерных вычислительных сред.

Атаки на Эр-Рияд

RMF24 отмечает, что не установлено, использовали ли хуситы Claude во время ударов по аэропорту в Эр-Рияде в прошлые выходные. По данным издания, в результате этих атак погибли 14 человек, более 300 получили ранения. Как сообщается, удары удивили Саудовскую Аравию дальностью и точностью ракет.

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