Jemeńscy rebelianci Huti wykorzystywali model sztucznej inteligencji Claude firmy Anthropic w programach tworzenia rakiet i pocisków balistycznych. Informuje o tym RMF24, powołując się na raport Anthropic opublikowany w ubiegłym miesiącu.

Trzy programy tworzenia uzbrojenia

Według twórcy Claude Huti uruchomili trzy programy tworzenia uzbrojenia z wykorzystaniem produktów opartych na tej technologii. W raporcie stwierdzono, że AI podsumowała badania czołowych specjalistów od technologii rakietowych, do których bojownicy uzyskali później dostęp.

Jak pisze brytyjska gazeta Daily Mail, na którą powołuje się RMF24, Claude wykorzystano do stworzenia systemu naprowadzania, nawigacji i kontroli, odpowiedzialnego za kierowanie i stabilizację rakiety w locie. Model wykorzystywano także do oceny położenia, dostosowywania parametrów sterowania, kompilowania oprogramowania wbudowanego oraz wprowadzania zmian, jeśli rakiety nie trafiały w cel.

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Obchodzenie mechanizmów zabezpieczających

W Anthropic przyznano, że mechanizmy zabezpieczające firmy blokowały wiele zapytań, lecz nie wszystkie. Według autorów raportu Huti stosowali różne taktyki, aby obchodzić ograniczenia.

Specjaliści Anthropic oświadczyli także, że mają dowody na opracowanie przez jemeńskich bojowników zestawu narzędzi do symulacji offline, który nie zależy już ani od Claude, ani od innych środowisk obliczeń inżynieryjnych.

Ataki na Rijad

RMF24 zaznacza, że nie ustalono, czy Huti wykorzystywali Claude podczas uderzeń na lotnisko w Rijadzie w ubiegły weekend. Według publikacji w wyniku tych ataków zginęło 14 osób, a ponad 300 zostało rannych. Jak podano, uderzenia zaskoczyły Arabię Saudyjską zasięgiem i precyzją rakiet.

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