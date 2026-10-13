也门胡塞武装在制造导弹和弹道弹药的项目中使用了Anthropic公司的人工智能模型Claude。RMF24报道称，此事援引的是Anthropic上个月发布的一份报告。

三个武器研发项目

据Claude开发商称，胡塞武装启动了三个使用基于该技术产品的武器研发项目。报告称，人工智能汇总了导弹技术领域顶尖专家的研究成果，武装人员随后获得了这些成果。

据RMF24援引的英国《每日邮报》报道，Claude被用于创建制导、导航和控制系统，负责导弹飞行中的操控和稳定。该模型还被用于评估位置、调整控制参数、编译嵌入式软件，并在导弹未命中目标时作出修改。

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绕过保护机制

Anthropic承认，该公司的保护机制拦截了许多请求，但并非全部。报告作者称，胡塞武装采用了各种策略来绕过限制。

Anthropic专家还表示，他们掌握证据表明，也门武装人员开发了一套用于离线模拟的工具包，该工具包已不再依赖Claude或其他工程计算环境。

对利雅得的袭击

RMF24指出，尚未确定胡塞武装是否在上周末袭击利雅得机场期间使用了Claude。据该媒体报道，这些袭击造成14人死亡、300多人受伤。据报道，导弹的射程和精度令沙特阿拉伯感到意外。

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