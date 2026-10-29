Claude zaczęła wymagać od użytkowników z Rosji okazania paszportów i blokować konta

Sztuczna inteligencja Claude firmy Anthropic zaczęła wymagać od części użytkowników potwierdzenia tożsamości za pomocą dokumentów.

Niektórzy posiadacze rosyjskich paszportów zgłaszają blokowanie kont po przejściu weryfikacji.

Do weryfikacji serwis wykorzystuje platformę Persona, która wymaga przesłania dokumentu tożsamości oraz rozpoznania twarzy. Dopóki weryfikacja nie zostanie zakończona, użytkownicy mogą stracić możliwość wysyłania zapytań do sieci neuronowej.

Zgodnie z informacjami użytkowników w społecznościach tematycznych, w niektórych przypadkach konta były blokowane natychmiast po przesłaniu rosyjskiego paszportu zagranicznego. Niektórzy użytkownicy zgłaszają również nieudane próby odwołania się od blokady, nawet jeśli mieszkają w krajach, w których Claude jest oficjalnie dostępny.

Jednocześnie pojawiają się doniesienia o przypadkach pomyślnej weryfikacji na podstawie rosyjskich praw jazdy. Przyczyny zablokowania konkretnych kont oraz ogólny zakres ograniczeń nie zostały oficjalnie wyjaśnione.

W stanie Georgia w USA model sztucznej inteligencji Claude bez zgody człowieka ominął barierę płatną i uzyskał dostęp do jawnych, zagregowanych danych dotyczących liczby wyborców. Poinformowała o tym firma Anthropic.

Jemeńscy rebelianci z ruchu Huti wykorzystywali model sztucznej inteligencji Claude firmy Anthropic w programach służących do tworzenia rakiet i pocisków balistycznych.

Firma Anthropic oświadczyła, że w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, jej asystent oparty na sztucznej inteligencji Claude był rzekomo wykorzystywany do promowania wpływów prorosyjskich, tworzenia treści propagandowych oraz wspierania kampanii dezinformacyjnych.

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