Испанские СМИ сообщили о возможной гибели бывшего министра труда и социальной политики Фатимы Баньес в железнодорожной катастрофе в Урде, в провинции Толедо в Испании. По последним данным, в результате столкновения поездов погибли 68 человек.

Официального подтверждения нет

Как сообщает Interia, Баньес ехала в Севилью на деловое мероприятие. El País со ссылкой на собственные источники написала, что бывший министр находилась в вагоне, где после столкновения никто не выжил. О ее смерти также сообщили Democrata.es, ABC и El Debate.

В то же время Испанская конфедерация организаций работодателей CEOE, президентом которой была Баньес, заявила, что не получила официального подтверждения ее смерти. В четверг утром организация сообщила, что до сих пор не имеет известий от своего президента, находившегося в одном из поездов.

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Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо также заявил, что у него нет подтвержденной информации о судьбе Баньес. Она была связана с этой партией и возглавляла министерство труда и социальной политики в правительстве Мариано Рахоя в 2011–2018 годах.

Версия о причинах столкновения

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, отвечая на вопрос о причинах аварии, заявил о сбое в системе управления движением поездов из-за проблемы с компьютерной связью. По его словам, на 63-километровом участке не работала система автоматического контроля, что привело к автоматической остановке поездов на этом участке, а на сигнализации загорелся красный свет.

Пуэнте заявил, что, несмотря на это, высокоскоростной поезд Renfe получил указание возобновить движение и продолжал его до столкновения. Газета ABC ранее писала со ссылкой на свои источники, что перед катастрофой работник железной дороги устранял неисправность главной системы сигнализации и мог не передать предупреждение о движущемся поезде.

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