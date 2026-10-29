Европейская комиссия на 12 месяцев отложила рассмотрение новых национальных законопроектов стран ЕС, которые пересекаются с будущими общеевропейскими правилами доступа детей к социальным сетям. В частности, она заблокировала проект Австрии, предусматривавший запрет на пользование соцсетями для детей младше 14 лет.

Единые правила для ЕС

Как сообщает Dawn, страны-члены ЕС должны уведомлять Еврокомиссию о законодательных инициативах, чтобы они не противоречили правилам блока. Представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что институт решил на год отложить все проекты национальных законов, дублирующие будущие гармонизированные правила.

Еврокомиссия считает, что отдельные решения государств-членов могут разделить ЕС из-за различных возрастных ограничений доступа к платформам. В Брюсселе также опасаются, что страны не будут спешить согласовывать общий закон, если у них уже будут собственные правила.

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Предложение для несовершеннолетних

В прошлом месяце Еврокомиссия предложила запретить социальные сети для детей младше 13 лет, а до 15 лет разрешать лишь ограниченный доступ под надзором. Ренье отметил, что теперь необходимо сосредоточиться на переговорах по EU Kids Act и эффективном исполнении правил. Комиссия надеется, что государства ЕС и Европейский парламент достигнут договоренности в ближайшие месяцы.

В то же время возможны исключения. Франция уведомила Брюссель о своем законопроекте еще до появления общеевропейской инициативы, поэтому, как ожидается, его не будут блокировать, хотя Еврокомиссия потребовала доработать документ. Греция уже приняла собственные правила, разработанные задолго до сентября. ЕС еще не принял решение по инициативам Италии и Словакии.

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