欧盟委员会将审议欧盟国家新国家法案的时间推迟了12个月，这些法案与即将出台的泛欧洲儿童使用社交媒体规则存在重叠。特别是，委员会阻止了奥地利的一项草案，该草案拟禁止14岁以下儿童使用社交媒体。

欧盟统一规则

据Dawn报道，欧盟成员国必须将立法倡议通知欧盟委员会，以确保其不与欧盟规则相冲突。欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶表示，该机构决定将所有重复未来协调规则的国家法律草案推迟一年。

欧盟委员会认为，成员国的单独决定可能因平台访问年龄限制不同而使欧盟分裂。布鲁塞尔还担心，如果各国已经有自己的规则，它们将不会急于就一项共同法律达成一致。

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针对未成年人的提议

上个月，欧盟委员会提议禁止13岁以下儿童使用社交媒体，并仅允许15岁以下者在监督下有限访问。雷尼耶指出，现在有必要专注于就《EU Kids Act》进行谈判以及有效执行相关规则。委员会希望欧盟各国和欧洲议会能在未来几个月达成协议。

与此同时，可能存在例外。法国在泛欧洲倡议出现之前就已将其法案通知布鲁塞尔，因此预计该法案不会被阻止，尽管欧盟委员会要求对文件进行完善。希腊已经通过了自己的规则，这些规则在9月之前很久就已制定。欧盟尚未就意大利和斯洛伐克的倡议作出决定。

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