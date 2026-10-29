Komisja Europejska odłożyła na 12 miesięcy rozpatrywanie nowych krajowych projektów ustaw państw UE, które pokrywają się z przyszłymi ogólnoeuropejskimi zasadami dostępu dzieci do mediów społecznościowych. W szczególności zablokowała projekt Austrii, który przewidywał zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 14. roku życia.

Jednolite zasady dla UE

Jak informuje Dawn, państwa członkowskie UE muszą powiadamiać Komisję Europejską o inicjatywach ustawodawczych, aby nie były one sprzeczne z zasadami bloku. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier oświadczył, że instytucja postanowiła odłożyć na rok wszystkie projekty ustaw krajowych, które powielają przyszłe zharmonizowane zasady.

Komisja Europejska uważa, że odrębne decyzje państw członkowskich mogą podzielić UE z powodu różnych limitów wieku dostępu do platform. W Brukseli obawiają się również, że kraje nie będą spieszyć się z uzgodnieniem wspólnej ustawy, jeśli będą już miały własne zasady.

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Propozycja dla nieletnich

W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska zaproponowała zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia, a dla osób poniżej 15. roku życia — zezwolenie wyłącznie na ograniczony dostęp pod nadzorem. Regnier zaznaczył, że teraz należy skupić się na negocjacjach dotyczących EU Kids Act i skutecznym egzekwowaniu zasad. Komisja ma nadzieję, że państwa UE i Parlament Europejski osiągną porozumienie w najbliższych miesiącach.

Jednocześnie możliwe są wyjątki. Francja poinformowała Brukselę o swoim projekcie ustawy jeszcze przed pojawieniem się ogólnoeuropejskiej inicjatywy, dlatego oczekuje się, że nie zostanie on zablokowany, choć Komisja Europejska zażądała dopracowania dokumentu. Grecja przyjęła już własne zasady, opracowane na długo przed wrześniem. UE nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie inicjatyw Włoch i Słowacji.

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