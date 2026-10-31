W Teksasie wydatki na reklamy polityczne w kampanii o miejsce w Senacie USA przekroczyły 500 mln dolarów. Według firmy AdImpact rywalizacja republikanina Kena Paxtona i demokraty Jamesa Talarico może stać się najdroższą nieprezydencką kampanią wyborczą w historii USA, informuje CBC.

Głosowanie zaplanowano na 3 listopada. Jego wynik może wpłynąć na to, która partia będzie miała większość w Senacie do końca prezydenckiej kadencji Donalda Trumpa. Demokraci nie zostali wybrani do Senatu USA z Teksasu od 1988 roku, jednak uśrednione wyniki sondaży, według oceny CBC, dopuszczają zwycięstwo Talarico.

Finansowanie kampanii Paxtona

Dwa komitety polityczne Elona Muska przeznaczyły ponad 210 mln dolarów na wsparcie kampanii Paxtona, wynika z danych ze sprawozdań finansowych. Reklamy finansowane przez Muska zawierają między innymi twierdzenia dotyczące stanowiska Talarico w sprawie chirurgicznej tranzycji płci dzieci. Demokrata odrzucił te oskarżenia jako kłamstwa i oświadczył, że Musk próbuje „kupić” miejsce w Senacie.

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Paxton, prokurator generalny Teksasu od 2015 roku, buduje swoją kampanię na obietnicach niskich podatków, walki z nielegalną imigracją oraz poparciu dla programu Trumpa. Talarico, były nauczyciel i seminarzysta prezbiteriański, jest członkiem stanowego organu ustawodawczego od 2019 roku. Sprzeciwia się cięciom finansowania ochrony zdrowia, opowiada się za ograniczeniem liczby kadencji członków Kongresu oraz za przeniesieniem obciążeń podatkowych z klasy średniej na korporacje i zamożnych Amerykanów.

Wczesne głosowanie

W pierwszym tygodniu wczesnego głosowania liczba wyborców, którzy wcześniej uczestniczyli w prawyborach Partii Demokratycznej, nieznacznie przekroczyła liczbę osób głosujących w prawyborach Partii Republikańskiej. Republikański konsultant polityczny nazwał tę sytuację bezprecedensową.

Kampania Paxtona odbywa się również w tle spraw prawnych. Wielka ława przysięgłych wcześniej postawiła mu zarzuty oszustwa dotyczącego papierów wartościowych, które później wycofano po zawarciu przez niego porozumienia. Izba Reprezentantów Teksasu postawiła Paxtona w stan oskarżenia w związku z zarzutami nadużycia stanowiska na korzyść darczyńcy politycznego, jednak Senat stanowy nie uznał go za winnego.

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