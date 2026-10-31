得州参议院竞选广告支出超过5亿美元——CBC

在得克萨斯州，争夺美国参议院席位的竞选活动中，政治广告支出已超过5亿美元。据AdImpact公司数据，共和党人肯·帕克斯顿与民主党人詹姆斯·塔拉里科之间的对决可能成为美国历史上最昂贵的非总统选举竞选活动，CBC报道。

投票定于11月3日举行。其结果可能影响在唐纳德·特朗普总统任期结束前哪个党将在参议院占据多数席位。自1988年以来，民主党人未曾从得州当选进入美国参议院，但CBC评估认为，综合民调数据并不排除塔拉里科获胜的可能性。

帕克斯顿竞选活动的资金支持

财务申报数据显示，埃隆·马斯克的两个政治委员会已投入超过2.1亿美元支持帕克斯顿的竞选活动。由马斯克资助的广告尤其包含有关塔拉里科对儿童接受外科性别转换立场的说法。这名民主党人驳斥这些指控为谎言，并表示马斯克正试图“买下”这个参议院席位。

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自2015年以来担任得州总检察长的帕克斯顿，正围绕低税收、打击非法移民和支持特朗普议程的承诺开展竞选。曾任教师及长老会神学院学生的塔拉里科自2019年以来一直是州立法机构成员。他反对削减医疗保健资金，支持限制国会议员任期，并主张将税收负担从中产阶级转移至企业和富裕美国人身上。

提前投票

在提前投票的第一周，此前参加过民主党初选的选民人数略高于在共和党初选中投票的人数。一名共和党政治顾问称这种情况前所未有。

帕克斯顿的竞选活动也在法律案件的背景下进行。大陪审团此前以证券欺诈罪名起诉他，之后在他达成协议后相关指控被撤销。得州众议院因帕克斯顿被指滥用职权以利于一名政治捐助人而对他提出弹劾，但州参议院未认定他有罪。

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