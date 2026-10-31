В Техасе расходы на политическую рекламу в кампании за место в Сенате США превысили 500 млн долларов США. По данным компании AdImpact, противостояние республиканца Кена Пакстона и демократа Джеймса Таларико может стать самой дорогой непрезидентской избирательной кампанией в истории США, сообщает CBC.

Голосование запланировано на 3 ноября. Его результат может повлиять на то, какая партия будет иметь большинство в Сенате до завершения президентского срока Дональда Трампа. Демократов в Сенат США от Техаса не избирали с 1988 года, однако усредненные данные опросов, по оценке CBC, допускают победу Таларико.

Финансирование кампании Пакстона

Два политических комитета Илона Маска направили более 210 млн долларов США на поддержку кампании Пакстона, свидетельствуют данные финансовой отчетности. Реклама, профинансированная Маском, в частности содержит утверждения о позиции Таларико относительно хирургического гендерного перехода детей. Демократ отверг эти обвинения как ложь и заявил, что Маск пытается «купить» место в Сенате.

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Пакстон, генеральный прокурор Техаса с 2015 года, строит кампанию на обещаниях низких налогов, борьбе с нелегальной иммиграцией и поддержке повестки Трампа. Таларико, бывший учитель и пресвитерианский семинарист, является членом законодательного органа штата с 2019 года. Он выступает против сокращения финансирования здравоохранения, за ограничение количества сроков для членов Конгресса и за перенос налоговой нагрузки со среднего класса на корпорации и состоятельных американцев.

Досрочное голосование

В течение первой недели досрочного голосования количество избирателей, которые ранее участвовали в праймериз Демократической партии, несколько превысило количество тех, кто голосовал на праймериз Республиканской партии. Республиканский политический консультант назвал такую ситуацию беспрецедентной.

Кампания Пакстона также проходит на фоне судебных дел. Большое жюри ранее предъявило ему обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, которые впоследствии были сняты после заключения им соглашения. Палата представителей Техаса объявила Пакстону импичмент из-за обвинений в злоупотреблении должностью в интересах политического донора, однако Сенат штата не признал его виновным.

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