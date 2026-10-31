Витрати на рекламу в сенатській гонці Техасу перевищили $500 млн — CBC

У Техасі витрати на політичну рекламу в кампанії за місце в Сенаті США перевищили 500 млн доларів США. За даними компанії AdImpact, протистояння республіканця Кена Пакстона та демократа Джеймса Таларіко може стати найдорожчою непрезидентською виборчою кампанією в історії США, повідомляє CBC.

Голосування заплановане на 3 листопада. Його результат може вплинути на те, яка партія матиме більшість у Сенаті до завершення президентського терміну Дональда Трампа. Демократів до Сенату США від Техасу не обирали з 1988 року, однак усереднені дані опитувань, за оцінкою CBC, допускають перемогу Таларіко.

Фінансування кампанії Пакстона

Два політичні комітети Ілона Маска спрямували понад 210 млн доларів США на підтримку кампанії Пакстона, свідчать дані фінансової звітності. Реклама, профінансована Маском, зокрема містить твердження про позицію Таларіко щодо хірургічного гендерного переходу дітей. Демократ відкинув ці звинувачення як брехню та заявив, що Маск намагається «купити» сенатське місце.

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Пакстон, генеральний прокурор Техасу з 2015 року, будує кампанію на обіцянках низьких податків, боротьби з нелегальною імміграцією та підтримці порядку денного Трампа. Таларіко, колишній учитель і семінарист-пресвітеріанин, є членом законодавчого органу штату з 2019 року. Він виступає проти скорочення фінансування охорони здоров'я, за обмеження кількості термінів для членів Конгресу та за перенесення податкового навантаження із середнього класу на корпорації й заможних американців.

Дострокове голосування

Під час першого тижня дострокового голосування кількість виборців, які раніше брали участь у праймеріз Демократичної партії, дещо перевищила кількість тих, хто голосував на праймеріз Республіканської партії. Республіканський політичний консультант назвав таку ситуацію безпрецедентною.

Кампанія Пакстона також відбувається на тлі юридичних справ. Велике журі раніше висунуло йому обвинувачення у шахрайстві з цінними паперами, яке згодом було зняте після укладення ним угоди. Палата представників Техасу оголосила Пакстону імпічмент через звинувачення у зловживанні посадою на користь політичного донора, однак Сенат штату не визнав його винним.

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