波兰新松奇市已启动一条新道路的建设，该道路将连接87号国道和969号省道。该项目还包括建设一座横跨杜纳耶茨河的新桥。投资额超过2.26亿兹罗提，工程计划于2029年下半年完工，RMF24报道。

大桥和环形交叉口

该项目包括建设一条约3.5公里长的G级道路，以及一座长约530米、横跨杜纳耶茨河的大桥。项目还计划建设五个环形交叉口、人行道和自行车道。

新路线将从新松奇西部绕城路与Podrzecze地区Młyńczyska街的交叉口起始，靠近水库。它将穿过农业区域，沿杜纳耶茨河西侧防洪堤延伸，并在新松奇87号国道与293258K号市政道路的规划交叉口结束，该处位于96号铁路线以西。

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资金和期限

约80%的费用将由波兰政府道路发展基金承担。其余资金将由小波兰省预算以及新松奇、Chełmiec和Podegrodzie市镇提供。

小波兰省省长卢卡什·斯穆乌卡称，该项目是省级地方政府本届任期内规模最大、最重要的道路投资项目之一。新的道路系统和横跨杜纳耶茨河的第三座桥预计将改善新松奇及邻近社区居民的交通和安全状况。

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