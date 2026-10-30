У Польщі почали будувати 3,5 км дороги й міст через Дунайець — RMF24

У польському місті Новий Сонч розпочали будівництво нової дороги, яка з’єднає національну дорогу №87 із воєводською дорогою №969. Проєкт також передбачає спорудження нового мосту через річку Дунайець. Вартість інвестиції перевищує 226 млн злотих, а завершити роботи планують у другій половині 2029 року, повідомляє RMF24.

Міст і кільцеві розв’язки

До проєкту входить будівництво дороги класу G завдовжки близько 3,5 км і мосту через Дунайець завдовжки приблизно 530 метрів. Також планують облаштувати п’ять кільцевих розв’язок, тротуари та велосипедні доріжки.

Нова траса починатиметься на перетині західної об’їзної дороги Нового Сонча з вулицею Młyńczyska в місцевості Podrzecze, біля водосховища. Вона пролягатиме сільськогосподарськими територіями вздовж західної протипаводкової дамби Дунайця та завершуватиметься на запроєктованому перехресті національної дороги №87 і муніципальної дороги №293258K у Новому Сончі, на захід від залізничної лінії №96.

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Фінансування та строки

Близько 80% витрат покриє польський Урядовий фонд розвитку доріг. Решту коштів нададуть бюджет Малопольського воєводства та муніципалітети Новий Сонч, Chełmiec і Podegrodzie.

Маршалок Малопольського воєводства Лукаш Смулка назвав проєкт однією з найбільших і найважливіших дорожніх інвестицій нинішньої каденції воєводського самоврядування. Нова дорожня система та третій міст через Дунайець мають поліпшити рух і безпеку для жителів Нового Сонча та сусідніх громад.

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