Truth Social продает ускоренный доступ к постам Трампа за 100 тысяч долларов в месяц

Социальная сеть Truth Social предоставляет финансовым компаниям ускоренный доступ к постам президента США Дональда Трампа. Стоимость такой подписки достигает $100 000 в месяц, что может давать крупным трейдерам временное преимущество во время торгов. Публикации американского президента способны вызывать быстрые колебания цен на финансовых рынках.

По данным собеседников Reuters, знакомых с заключенными сделками, ускоренный доступ к постам приобрели поставщик финансовых данных Bloomberg и две торговые компании — Susquehanna International Group и Jump Trading.

Обе торговые компании специализируются на высокочастотной торговле, используя алгоритмы для автоматического заключения сделок. В таких операциях скорость получения информации может иметь решающее значение, особенно когда речь идет о заявлениях президента США, которые влияют на ожидания инвесторов и котировки активов.

В июле Truth Social объявила о запуске API — программного интерфейса, позволяющего сторонним приложениям получать данные с платформы. Именно благодаря этому инструменту финансовые компании могут организовать быстрое поступление постов в свои системы.

Стоимость подписки, по приведенным данным, может достигать $100 тысяч в месяц. Такой формат доступа вызывает вопросы о том, не получают ли отдельные участники финансового рынка преимущество перед другими благодаря более быстрому получению публичной информации.

Эти соглашения также привлекли внимание к вопросу доступа общественности к официальной информации правительства США.

В августе Intercept Media и Фонд свободы прессы подали иск против Дональда Трампа. Истцы требуют запретить Белому дому публиковать официальные сообщения исключительно в Truth Social, пока на платформе существует платная лента ускоренного доступа.

По их мнению, такая практика может ограничивать доступ к государственной информации, если часть пользователей получает её быстрее других благодаря платным услугам.

Компания Trump Media, в состав которой входит Truth Social, опровергла обвинения.

«Truth Social предлагает стандартный для отрасли API-продукт, на который существует значительный спрос в различных отраслях», — заявили в компании.

Там также подчеркнули, что сообщения о заключенных сделках основаны на вводящих в заблуждение данных анонимных источников.

Семейный траст Дональда Трампа владеет 41% компании Trump Media, а сам президент США является единственным бенефициаром этого траста.

В то же время пресс-секретарь Белого дома заявил, что Дональд Трамп и его семья напрямую не участвуют в принятии решений относительно портфельных инвестиций.

Таким образом, ситуация поднимает вопрос о возможном конфликте интересов, ведь компания, связанная с президентом США, получает доход от платного доступа к его публикациям. В то же время Trump Media опровергает обвинения относительно характера своих соглашений.

Согласно приведенным в материале данным, рыночная стоимость Trump Media существенно сократилась за последние годы.

Март 2024 года: компания оценивалась примерно в $8 млрд.

Текущая оценка в материале: около $1,8 млрд.

С начала 2026 года: акции компании потеряли более половины стоимости.

С 2024 года: совокупные убытки Trump Media составили примерно $1,76 млрд, в том числе из-за неденежных расходов.

Несмотря на падение рыночной стоимости, Truth Social развивает платные инструменты доступа к данным платформы. Продажа ускоренного доступа к постам Трампа финансовым компаниям стала предметом дискуссии о равенстве доступа к информации, прозрачности рыночных операций и возможном конфликте интересов.

Об этом пишет Delo со ссылкой на Reuters, которое получило информацию от собственных источников.

В США Белый дом заявил, что платформа Truth Social, принадлежащая Дональду Трампу, является «самой мощной и самой популярной социальной сетью в мире». Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл передал это заявление The New York Times.

Американское издание The Intercept и Фонд свободы прессы обратились в федеральный суд США с иском против президента Дональда Трампа, Белого дома и представителей его администрации. Причиной послужила платная программа Truth Social, которая, по мнению истцов, создает неравные условия для СМИ и может давать подписчикам преимущество на финансовых рынках.

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