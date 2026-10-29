Truth Social oferuje szybszy dostęp do postów Trumpa za 100 tysięcy dolarów miesięcznie

Serwis społecznościowy Truth Social sprzedaje firmom finansowym przyspieszony dostęp do wpisów prezydenta USA Donalda Trumpa. Koszt takiej subskrypcji sięga 100 000 dolarów miesięcznie, co może zapewnić dużym inwestorom czasową przewagę podczas notowań. Wpisy amerykańskiego prezydenta mogą powodować gwałtowne wahania cen na rynkach finansowych.

Według rozmówców agencji Reuters, zaznajomionych z zawartymi umowami, przyspieszony dostęp do wpisów nabyli dostawca danych finansowych Bloomberg oraz dwie firmy handlowe — Susquehanna International Group i Jump Trading.

Obie firmy handlowe specjalizują się w handlu wysokich częstotliwości, wykorzystując algorytmy do automatycznego zawierania transakcji. W tego typu operacjach szybkość uzyskiwania informacji może mieć decydujące znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o oświadczenia prezydenta USA, które wpływają na oczekiwania inwestorów i notowania aktywów.

W lipcu Truth Social ogłosiło uruchomienie API — interfejsu programowego, który umożliwia zewnętrznym aplikacjom pobieranie danych z platformy. To właśnie dzięki temu narzędziu firmy finansowe mogą zapewnić szybki przepływ postów do swoich systemów.

Koszt subskrypcji, według podanych danych, może sięgać 100 tysięcy dolarów miesięcznie. Taki format dostępu rodzi pytania o to, czy niektórzy uczestnicy rynku finansowego nie uzyskują przewagi nad innymi dzięki szybszemu dostępowi do informacji publicznych.

Umowy te zwróciły również uwagę na kwestię publicznego dostępu do oficjalnych informacji rządu USA.

W sierpniu Intercept Media i Fundacja Wolności Prasy złożyły pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi. Powodowie domagają się zakazania Białemu Domowi publikowania oficjalnych komunikatów wyłącznie na platformie Truth Social, dopóki na platformie ta istnieje płatny kanał zapewniający przyspieszony dostęp.

Ich zdaniem taka praktyka może ograniczać dostęp do informacji publicznej, jeśli część użytkowników otrzymuje ją szybciej niż inni dzięki płatnym usługom.

Firma Trump Media, do której należy Truth Social, zaprzeczyła zarzutom.

„Truth Social oferuje standardowy dla branży produkt API, na który istnieje znaczny popyt w różnych sektorach” – oświadczyła firma.

Podkreślono tam również, że doniesienia o zawartych umowach opierają się na wprowadzających w błąd danych pochodzących z anonimowych źródeł.

Rodzinny fundusz powierniczy Donalda Trumpa posiada 41% udziałów w firmie Trump Media, a sam prezydent USA jest jedynym beneficjentem tego funduszu.

Jednocześnie rzecznik Białego Domu oświadczył, że Donald Trump i jego rodzina nie biorą bezpośredniego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji portfelowych.

Sytuacja ta rodzi zatem pytania o ewentualny konflikt interesów, ponieważ spółka powiązana z prezydentem USA czerpie dochody z płatnego dostępu do jego wpisów. Jednocześnie Trump Media zaprzecza zarzutom dotyczącym charakteru swoich umów.

Zgodnie z danymi przytoczonymi w artykule wartość rynkowa Trump Media znacznie spadła w ostatnich latach.

Marzec 2024 r.: wartość firmy szacowano na około 8 mld dolarów.

Obecna wycena podana w artykule: około 1,8 mld dolarów.

Od początku 2026 r.: akcje firmy straciły ponad połowę wartości.

Od 2024 r.: łączne straty Trump Media wyniosły około 1,76 mld dolarów, w szczególności z powodu kosztów niepieniężnych.

Pomimo spadku wartości rynkowej Truth Social rozwija płatne narzędzia dostępu do danych platformy. Sprzedaż przyspieszonego dostępu do wpisów Trumpa firmom finansowym stała się przedmiotem dyskusji na temat równości dostępu do informacji, przejrzystości operacji rynkowych oraz potencjalnego konfliktu interesów.

Informację tę podaje Delo, powołując się na agencję Reuters, która uzyskała informacje od własnych źródeł.

W Stanach Zjednoczonych Biały Dom oświadczył, że platforma Truth Social, należąca do Donalda Trumpa, jest „najpotężniejszym i najpopularniejszym serwisem społecznościowym na świecie”. Rzecznik Białego Domu Davis Ingle przekazał to oświadczenie gazecie „The New York Times”.

Amerykański serwis The Intercept oraz Fundacja na rzecz Wolności Prasy złożyły w federalnym sądzie USA pozew przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi, Białemu Domowi oraz przedstawicielom jego administracji. Powodem jest płatna aplikacja Truth Social, która zdaniem powodów stwarza nierówne warunki dla mediów i może zapewniać subskrybentom przewagę na rynkach finansowych.

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