Truth Social以每月10万美元的价格出售可更快查看特朗普帖子的权限

社交媒体平台Truth Social向金融机构出售美国总统唐纳德·特朗普推文的优先阅读权限。 此类订阅的费用高达每月10万美元，这可能为大型交易商在交易中提供时间上的优势。美国总统的发文往往会引发金融市场价格的快速波动。

据熟悉相关协议的知情人士向路透社透露，金融数据提供商彭博社（Bloomberg）以及两家交易公司——萨斯奎汉纳国际集团（Susquehanna International Group）和Jump Trading——已购买了该项加速访问权限。

这两家交易公司均专注于高频交易，利用算法自动执行交易。 在此类交易中，获取信息的速度可能起决定性作用，尤其是当涉及影响投资者预期和资产报价的美国总统声明时。

7月，Truth Social宣布推出API——一种允许第三方程序从该平台获取数据的应用程序接口。正是通过这一工具，金融公司才能将帖子快速导入其系统。

据披露，订阅费用每月可能高达10万美元。这种访问方式引发了质疑：个别金融市场参与者是否因能更快获取公开信息而获得了相对于其他参与者的优势。

这些协议也引发了人们对公众获取美国政府官方信息这一问题的关注。

8月，Intercept Media和新闻自由基金会对唐纳德·特朗普提起诉讼。原告要求在该平台仍存在付费加速推送服务期间，禁止白宫仅在Truth Social上发布官方公告。

他们认为，如果部分用户通过付费服务比其他人更早获得信息，这种做法可能会限制公众获取政府信息的权利。

旗下拥有Truth Social的Trump Media公司否认了这些指控。

“Truth Social提供的是业界标准的API产品，该产品在各行业都有着巨大的需求，”该公司表示。

该公司还强调，关于已达成协议的报道是基于匿名消息来源提供的误导性数据。

唐纳德·特朗普的家族信托持有特朗普传媒公司41%的股份，而美国总统本人是该信托的唯一受益人。

与此同时，白宫发言人表示，唐纳德·特朗普及其家人并未直接参与投资组合决策。

因此，这一情况引发了潜在利益冲突的质疑，因为与美国总统有关联的公司正通过其付费推文获取收入。与此同时，特朗普传媒公司否认了对其协议性质的指控。

据报道，Trump Media 的市值在近年来大幅缩水。

2024年3月： 该公司估值约为80亿美元。

报道中的当前估值： 约18亿美元。

自2026年初以来： 该公司股价已下跌超过一半。

自2024年以来：特朗普传媒累计亏损约17.6亿美元，其中部分原因在于非现金支出。

尽管市值下跌，Truth Social仍在开发付费平台数据访问工具。 向金融机构出售特朗普帖子的优先访问权，引发了关于信息获取平等、市场交易透明度以及潜在利益冲突的讨论。

据《Delo》援引路透社报道，该消息来自路透社的内部消息源。

在美国，白宫表示，唐纳德·特朗普旗下的Truth Social平台是“全球最强大、最受欢迎的社交网络”。白宫发言人戴维斯·英格尔向《纽约时报》传达了这一声明。

美国媒体《The Intercept》和新闻自由基金会已向美国联邦法院提起诉讼，起诉对象包括唐纳德·特朗普总统、白宫及其政府官员。 起因是付费应用“Truth Social”，原告认为该应用为媒体创造了不平等的竞争环境，并可能使订阅者在金融市场上获得优势。

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