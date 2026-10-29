西班牙媒体报道称，前劳动和社会政策部长法蒂玛·巴涅斯可能在西班牙托莱多省乌尔达发生的铁路事故中遇难。根据最新数据，列车相撞已造成68人死亡。

尚无官方确认

据Interia报道，巴涅斯当时正前往塞维利亚参加一场商务活动。El País援引自己的消息来源称，这名前部长所在的车厢在相撞后无人幸存。Democrata.es、ABC和El Debate也报道了她的死亡消息。

与此同时，巴涅斯曾担任主席的西班牙雇主组织联合会CEOE表示，尚未收到她死亡的官方确认。该组织周四上午表示，至今仍未收到其主席的消息，她当时在其中一列列车上。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人民党领导人阿尔韦托·努涅斯·费霍也表示，他没有关于巴涅斯命运的确切信息。她与该党有关联，并于2011年至2018年在马里亚诺·拉霍伊政府中领导劳动和社会政策部。

关于相撞原因的说法

西班牙交通部长奥斯卡·普恩特在回答有关事故原因的问题时表示，由于计算机连接问题，列车交通管理系统发生故障。据他所说，长达63公里的路段自动控制系统无法运行，导致列车在该路段自动停车，信号系统显示红灯。

普恩特表示，尽管如此，Renfe高速列车仍接到恢复运行的指令，并一直行驶至相撞发生。ABC报此前援引自己的消息来源称，事故发生前，一名铁路工作人员正在排除主信号系统故障，可能未能传达有关一列行驶中列车的警告。

关注我们在