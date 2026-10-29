西班牙跳远运动员胡列塔·加列戈在西班牙托莱多省两列高速列车相撞事故中遇难。事故发生在周三，造成至少69人死亡，另有100多人受伤，《独立报》报道。

联邦致哀

西班牙皇家田径联合会周四通报了这名24岁运动员的死亡消息，并向她的亲属、朋友及AD Sprint俱乐部队友表示慰问。加列戈代表马德里AD Sprint俱乐部参赛，并经常参加西班牙俱乐部锦标赛。

这名运动员的跳远个人最好成绩为5.90米。她于2023年在安特克拉创造了这一成绩。联合会主席劳尔·查帕多向《ABC报》表示，体育界正在哀悼加列戈。

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事故情况

两列列车在9:00过后不久相撞时，车上共载有544人。多节车厢在托莱多附近莫拉和奥尔加斯两座城镇之间的路段脱轨。卡斯蒂利亚-拉曼恰地区电视台画面显示，一节车厢留在高架轨道路段上，路基下方的斜坡上散落着金属和面板碎片。

据西班牙媒体报道，2011年至2018年间担任政府成员的前就业和社会保障部长法蒂玛·巴涅斯是其中一列火车的乘客之一。与她关系密切的消息人士告诉Democrata，她也已遇难，不过报道将此表述为这些消息人士提供的信息。对受损车厢内幸存者的搜寻仍在继续。这是不到一年内连接马德里与安达卢西亚南部的铁路线上发生的第二起致命事故。

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