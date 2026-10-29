Испанская прыгунья в длину Хульета Гальего погибла в результате столкновения двух высокоскоростных поездов в провинции Толедо в Испании. Авария произошла в среду, погибли по меньшей мере 69 человек, еще более 100 получили травмы, сообщает The Independent.

Соболезнования федерации

Королевская испанская федерация легкой атлетики в четверг сообщила о смерти 24-летней спортсменки и выразила соболезнования ее родным, друзьям и партнерам по клубу AD Sprint. Гальего представляла мадридский клуб AD Sprint и регулярно выступала на клубных чемпионатах Испании.

Личный рекорд спортсменки в прыжках в длину составлял 5,90 метра. Она установила его в Антекере в 2023 году. Президент федерации Рауль Чападо заявил газете ABC, что спортивное сообщество оплакивает Гальего.

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Обстоятельства аварии

В двух поездах, столкнувшихся вскоре после 9:00, находились в общей сложности 544 человека. Несколько вагонов сошли с рельсов на участке между городами Мора и Оргас недалеко от Толедо. На кадрах регионального телеканала Кастилия-Ла-Манча виден вагон, оставшийся на приподнятом участке пути, а также обломки металла и панелей на склоне под железнодорожным полотном.

По данным испанских СМИ, среди пассажиров одного из поездов была бывшая министр занятости и социального обеспечения Фатима Баньес, входившая в состав правительства в 2011–2018 годах. Близкие к ней источники сообщили изданию Democrata, что она также погибла, однако в материале это приводится как информация от этих источников. Поиски выживших в поврежденных вагонах продолжались. Это вторая смертельная авария менее чем за год на железнодорожной линии, соединяющей Мадрид с южной Андалусией.

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