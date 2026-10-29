Reform UK запустила газету Reformer — The Guardian

В Великобритании партия Reform UK запустила бесплатную газету Reformer, первый номер которой рассылают домохозяйствам по всей стране. На первой полосе издания размещена фотография лидера партии Найджела Фараджа с лабрадором и заголовок о намерении «исправить сломанную Британию».

Как сообщает The Guardian, партия хочет развивать «значительную общенациональную издательскую деятельность» параллельно со своим телеканалом на YouTube. В первом номере единственным «репортером», указанным рядом с материалами, является Фарадж, хотя партия ищет журналистов для работы в издании.

Планы по редакции

Reform UK объявила вакансии для 12 журналистов, в том числе исполнительного редактора, редактора сайта, мультимедийных репортеров и продюсеров. В объявлении говорится о создании цифровой редакции, которая будет работать семь дней в неделю в штаб-квартире партии в Вестминстере. От кандидатов ожидают умения готовить собственные эксклюзивные материалы, а не только переписывать или перепечатывать уже опубликованный контент.

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По словам собеседников The Guardian, первый номер готовили в спешке, а последующие выпуски должны выходить ежемесячно. Газету также можно получить в офисе партии в Millbank Tower, но только по запросу. Reform UK заявляет, что разослала ее 15 миллионам человек по всей стране.

Содержание первого номера

В газете опубликованы материалы о результатах дополнительных выборов в Клактоне, местных политиках Reform UK, занимающихся ремонтом дорог и уборкой мусора, а также призыв зарегистрироваться кандидатами от партии на местные выборы в мае 2027 года. Читателям также предлагают вступить в партию через отрывной купон — в таком случае им обещают бесплатные кружку и значок.

Один из материалов продвигает план партии использовать Королевский военно-морской флот для возвращения во Францию мигрантов, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках. Военные эксперты критиковали эту идею, отмечает The Guardian, поскольку флот не следует превращать в паромную службу.

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