Reform UK推出《Reformer》报纸——《卫报》

英国政党Reform UK推出了免费报纸《Reformer》，其创刊号正在寄送给全国各地的家庭。该报头版刊登了党魁奈杰尔·法拉奇与一只拉布拉多犬的照片，并配有关于意图“修复破碎的英国”的标题。

据《卫报》报道，该党希望在其YouTube电视频道之外发展“重要的全国性出版业务”。创刊号中，法拉奇是文章署名旁唯一被列出的“记者”，尽管该党正在招聘记者为这份刊物工作。

编辑部计划

Reform UK发布了12个新闻岗位空缺，包括执行编辑、网站编辑、多媒体记者和制作人。招聘公告称，计划在该党位于威斯敏斯特的总部建立一个每周工作七天的数字编辑部。应聘者应能够制作自己的独家内容，而不仅仅是改写或转载已发布的内容。

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据《卫报》消息人士称，创刊号是在匆忙中制作的，后续各期预计将每月出版。该报也可在该党位于Millbank Tower的办公室领取，但仅限提出请求时。Reform UK称，已将该报寄送给全国1500万人。

创刊号内容

该报刊登了有关克拉克顿补选结果、从事道路修复和垃圾清理工作的Reform UK地方政治人士的报道，以及呼吁登记成为该党候选人、参加2027年5月地方选举的内容。读者还可通过可剪下的优惠券加入该党——在这种情况下，他们将获赠一个免费马克杯和徽章。

其中一篇文章宣传该党的计划，即动用皇家海军将乘坐小船横渡英吉利海峡的移民送回法国。《卫报》指出，军事专家批评了这一想法，认为不应将海军变成渡轮服务机构。

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