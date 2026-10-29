Reform UK uruchomiła gazetę Reformer — The Guardian

W Wielkiej Brytanii partia Reform UK uruchomiła bezpłatną gazetę Reformer, której pierwszy numer jest rozsyłany do gospodarstw domowych w całym kraju. Na pierwszej stronie publikacji umieszczono zdjęcie lidera partii Nigela Farage’a z labradorem oraz nagłówek dotyczący zamiaru „naprawienia zepsutej Brytanii”.

Jak informuje The Guardian, partia chce rozwijać „znaczącą ogólnokrajową działalność wydawniczą” równolegle ze swoim kanałem telewizyjnym na YouTube. W pierwszym numerze jedynym „reporterem” wskazanym przy materiałach jest Farage, choć partia poszukuje dziennikarzy do pracy w publikacji.

Plany dotyczące redakcji

Reform UK ogłosiła nabór na 12 stanowisk dziennikarskich, w tym redaktora wykonawczego, redaktora strony internetowej oraz reporterów i producentów multimedialnych. W ogłoszeniu mowa jest o utworzeniu cyfrowej redakcji, która będzie pracować siedem dni w tygodniu w siedzibie partii w Westminsterze. Od kandydatów oczekuje się umiejętności przygotowywania własnych ekskluzywnych materiałów, a nie jedynie przeredagowywania lub przedrukowywania już opublikowanych treści.

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Według rozmówców The Guardian pierwszy numer przygotowano w pośpiechu, a kolejne wydania mają ukazywać się co miesiąc. Gazetę można także otrzymać w biurze partii w Millbank Tower, ale wyłącznie na żądanie. Reform UK twierdzi, że rozesłała ją do 15 milionów osób w całym kraju.

Zawartość pierwszego numeru

W gazecie opublikowano materiały o wynikach wyborów uzupełniających w Clacton, lokalnych politykach Reform UK zajmujących się naprawą dróg i sprzątaniem śmieci, a także wezwanie do rejestrowania się jako kandydaci partii w wyborach lokalnych w maju 2027 roku. Czytelnikom proponuje się również wstąpienie do partii za pomocą wycinanego kuponu — w takim przypadku obiecuje się im bezpłatny kubek i przypinkę.

Jeden z materiałów promuje plan partii, aby wykorzystać Royal Navy do odsyłania do Francji migrantów przeprawiających się przez kanał La Manche małymi łodziami. Eksperci wojskowi krytykowali ten pomysł, jak zauważa The Guardian, wskazując, że floty nie należy przekształcać w usługę promową.

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