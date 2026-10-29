Reform UK запустила газету Reformer — The Guardian

У Великій Британії партія Reform UK запустила безкоштовну газету Reformer, перший номер якої розсилають домогосподарствам по країні. На першій шпальті видання розміщено фото лідера партії Найджела Фаража з лабрадором і заголовок про намір «виправити зламану Британію».

Як повідомляє The Guardian, партія хоче розвивати «значну національну видавничу операцію» паралельно зі своїм телеканалом на YouTube. У першому номері єдиним «репортером», вказаним біля матеріалів, є Фараж, хоча партія шукає журналістів для роботи у виданні.

Плани щодо редакції

Reform UK оголосила вакансії для 12 журналістів, зокрема виконавчого редактора, редактора сайту та мультимедійних репортерів і продюсерів. В оголошенні йдеться про створення цифрової редакції, що працюватиме сім днів на тиждень, у штаб-квартирі партії у Вестмінстері. Від кандидатів очікують уміння готувати власні ексклюзивні матеріали, а не лише переписувати чи передруковувати вже опублікований контент.

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За словами співрозмовників The Guardian, перший номер готували поспіхом, а наступні випуски мають виходити щомісяця. Газету також можна отримати в офісі партії в Millbank Tower, але лише на запит. Reform UK заявляє, що розіслала її 15 мільйонам людей по країні.

Зміст першого номера

У газеті опубліковано матеріали про результати довиборів у Клактоні, місцевих політиків Reform UK, які займаються ремонтом доріг і прибиранням сміття, а також заклик реєструватися кандидатами партії на місцеві вибори у травні 2027 року. Читачам також пропонують вступити до партії через відрізний купон — у такому разі їм обіцяють безкоштовні кухоль і значок.

Один із матеріалів просуває план партії використати Королівський флот для повернення до Франції мігрантів, які перетинають Ла-Манш малими човнами. Військові експерти критикували цю ідею, зазначає The Guardian, оскільки флот не слід перетворювати на поромну службу.

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