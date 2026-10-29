В США расходы на политическую рекламу в борьбе за место от 1-го избирательного округа Северной Каролины достигли 52,9 млн долларов. По данным сервиса AdImpact, это самые дорогие в истории страны выборы в Палату представителей по объему расходов на политическую рекламу, сообщает The Hill.

Действующий конгрессмен и кандидатка-республиканка

Действующий конгрессмен-демократ Дон Дэвис баллотируется на переизбрание в округе с обновленными границами. Его соперницей является кандидатка от Республиканской партии Лори Бакхаут — отставная полковница армии США.

Почти 30 млн долларов рекламных расходов направили на поддержку Дэвиса. На политическую рекламу в поддержку Бакхаут потратили более 23 млн долларов. Опросы указывают на напряженную борьбу, а беспартийный аналитический ресурс Cook Political Report оценивает гонку как такую, где шансы кандидатов примерно равны.

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Рекордные расходы в избирательном цикле

Границы округа изменили в результате процесса перераспределения избирательных округов, который возглавляли республиканцы. Партия рассматривала этот округ как возможность получить дополнительное место в Палате представителей на промежуточных выборах 2026 года, тогда как демократы стремятся вернуть контроль над нижней палатой Конгресса.

Для сравнения, на выборы в этом округе в 2024 году потратили 38,5 млн долларов, а во время кампании 2022 года, когда Дэвис впервые был избран в Палату представителей, — менее 7 млн долларов. Согласно прогнозу Decision Desk HQ, опубликованному в четверг, демократы имели около 80% шансов получить большинство в Палате представителей и 60% шансов завоевать большинство в Сенате.

AdImpact ранее прогнозировал, что общие расходы в избирательном цикле 2026 года могут превысить 11,2 млрд долларов, потраченные на президентские выборы 2024 года. Восемь из десяти самых дорогих выборов в Палату представителей в историческом рейтинге сервиса приходятся на нынешний цикл. В частности, в 25-м округе Флориды расходы достигли 49,4 млн долларов, а в 7-м округе Мичигана — 47,7 млн долларов.

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