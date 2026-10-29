Гонка в 1-му окрузі Північної Кароліни стала найдорожчою в історії США — The Hill

У США витрати на політичну рекламу в боротьбі за місце від 1-го виборчого округу Північної Кароліни сягнули 52,9 млн доларів. За даними сервісу AdImpact, це найдорожчі в історії країни вибори до Палати представників за обсягом витрат на політичну рекламу, повідомляє The Hill.

Чинний конгресмен і кандидатка-республіканка

Чинний конгресмен-демократ Дон Девіс балотується на переобрання в окрузі з оновленими межами. Його суперницею є кандидатка від Республіканської партії Лорі Бакгаут — відставна полковниця армії США.

Майже 30 млн доларів рекламних витрат спрямували на підтримку Девіса. На політичну рекламу на підтримку Бакгаут витратили понад 23 млн доларів. Опитування вказують на напружену боротьбу, а непартійний аналітичний ресурс Cook Political Report оцінює перегони як такі, де шанси кандидатів приблизно рівні.

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Рекордні витрати у виборчому циклі

Межі округу змінили внаслідок процесу перерозподілу виборчих округів, який очолювали республіканці. Партія розглядала цей округ як можливість здобути додаткове місце в Палаті представників у проміжних виборах 2026 року, тоді як демократи прагнуть повернути контроль над нижньою палатою Конгресу.

Для порівняння, на вибори в цьому окрузі у 2024 році витратили 38,5 млн доларів, а під час кампанії 2022 року, коли Девіса вперше обрали до Палати представників, — менш ніж 7 млн доларів. За прогнозом Decision Desk HQ, оприлюдненим у четвер, демократи мали близько 80% шансів отримати більшість у Палаті представників і 60% шансів здобути більшість у Сенаті.

AdImpact раніше прогнозував, що загальні витрати у виборчому циклі 2026 року можуть перевищити 11,2 млрд доларів, витрачені на президентські вибори 2024 року. Вісім із десяти найдорожчих виборів до Палати представників в історичному рейтингу сервісу припадають на нинішній цикл. Зокрема, у 25-му окрузі Флориди витрати сягнули 49,4 млн доларів, а в 7-му окрузі Мічигану — 47,7 млн доларів.

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