W USA wydatki na reklamę polityczną w walce o mandat z 1. okręgu wyborczego Karoliny Północnej osiągnęły 52,9 mln dolarów. Według serwisu AdImpact są to najdroższe w historii kraju wybory do Izby Reprezentantów pod względem wydatków na reklamę polityczną, informuje The Hill.

Urzędujący kongresmen i kandydatka Republikanów

Urzędujący kongresmen Partii Demokratycznej Don Davis ubiega się o reelekcję w okręgu o zmienionych granicach. Jego rywalką jest kandydatka Partii Republikańskiej Laurie Buckhout, emerytowana pułkownik armii USA.

Prawie 30 mln dolarów wydatków reklamowych przeznaczono na wsparcie Davisa. Na reklamę polityczną wspierającą Buckhout wydano ponad 23 mln dolarów. Sondaże wskazują na zaciętą rywalizację, a bezpartyjny serwis analityczny Cook Political Report ocenia wyścig jako taki, w którym szanse kandydatów są w przybliżeniu równe.

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Rekordowe wydatki w cyklu wyborczym

Granice okręgu zmieniono w wyniku procesu redystrybucji okręgów wyborczych, któremu przewodzili Republikanie. Partia postrzegała ten okręg jako szansę na zdobycie dodatkowego mandatu w Izbie Reprezentantów w wyborach śródokresowych w 2026 roku, podczas gdy Demokraci dążą do odzyskania kontroli nad niższą izbą Kongresu.

Dla porównania, na wybory w tym okręgu w 2024 roku wydano 38,5 mln dolarów, a podczas kampanii w 2022 roku, gdy Davis po raz pierwszy został wybrany do Izby Reprezentantów, mniej niż 7 mln dolarów. Według prognozy Decision Desk HQ opublikowanej w czwartek Demokraci mieli około 80% szans na zdobycie większości w Izbie Reprezentantów i 60% szans na zdobycie większości w Senacie.

AdImpact wcześniej prognozował, że łączne wydatki w cyklu wyborczym w 2026 roku mogą przekroczyć 11,2 mld dolarów wydane na wybory prezydenckie w 2024 roku. Osiem z dziesięciu najdroższych wyborów do Izby Reprezentantów w historycznym rankingu serwisu przypada na obecny cykl. W szczególności wydatki w 25. okręgu Florydy osiągnęły 49,4 mln dolarów, a w 7. okręgu Michigan — 47,7 mln dolarów.

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