在美国，围绕北卡罗来纳州第1国会选区席位的政治广告支出已达到5290万美元。根据AdImpact的数据，这是美国历史上按政治广告支出计算最昂贵的一场联邦众议院选举，《国会山报》报道。

现任国会议员与共和党候选人

现任民主党国会议员唐·戴维斯正在边界调整后的选区寻求连任。他的对手是共和党候选人劳里·巴克豪特，她是一名退役美国陆军上校。

近3000万美元的广告支出被用于支持戴维斯。支持巴克豪特的政治广告支出超过2300万美元。民调显示竞争激烈，而无党派分析机构《库克政治报告》认为，这场竞选中两位候选人的胜算大致相当。

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选举周期内的创纪录支出

该选区的边界因由共和党主导的选区重新划分程序而发生变化。共和党将该选区视为在2026年中期选举中赢得联邦众议院额外席位的机会，而民主党则寻求重新夺回对国会下院的控制权。

作为对比，2024年该选区的选举支出为3850万美元；在2022年竞选期间，即戴维斯首次当选联邦众议员时，支出不足700万美元。根据周四发布的Decision Desk HQ预测，民主党获得众议院多数席位的概率约为80%，获得参议院多数席位的概率为60%。

AdImpact此前预测，2026年选举周期的总支出可能超过2024年总统选举中花费的112亿美元。该服务历史排名中最昂贵的十场联邦众议院选举中，有八场属于当前周期。其中，佛罗里达州第25选区的支出达到4940万美元，密歇根州第7选区达到4770万美元。

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