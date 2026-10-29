Швейцария возобновила работу дипломатического представительства в Северной Корее

Швейцария возобновила деятельность своего дипломатического представительства в Пхеньяне, которое не работало с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19. Возобновление работы должно способствовать прямому диалогу с властями КНДР.

Об этом сообщил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в социальной сети X. Он назвал открытие представительства конкретным шагом к укреплению дипломатических контактов между странами.

В ходе трехдневного визита в Северную и Южную Корею Кассис планирует провести переговоры с главой МИД КНДР Чхве Сон Хве и представителями правящей Трудовой партии Кореи. Стороны должны обсудить, в частности, возобновление двусторонних консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Швейцарское представительство подчиняется посольству страны в Пекине, которое и в дальнейшем отвечает за дипломатические и консульские отношения с Северной Кореей.

Источник: Игнасио Кассис (X)

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