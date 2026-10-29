Szwajcaria wznowiła działalność swojej placówki dyplomatycznej w Korei Północnej

Szwajcaria wznowiła działalność swojej placówki dyplomatycznej w Pjongjanie, która nie funkcjonowała od marca 2020 roku z powodu pandemii COVID-19. Wznowienie działalności ma przyczynić się do nawiązania bezpośredniego dialogu z władzami KRLD.

Informację tę przekazał minister spraw zagranicznych Szwajcarii Ignazio Cassis w serwisie społecznościowym X. Nazwał on otwarcie przedstawicielstwa konkretnym krokiem w kierunku wzmocnienia kontaktów dyplomatycznych między obydwoma krajami.

Podczas trzydniowej wizyty w Korei Północnej i Południowej Cassis planuje przeprowadzić rozmowy z szefową MSZ KRLD Choe Son Hui oraz przedstawicielami rządzącej Partii Pracy Korei. Strony mają omówić w szczególności wznowienie dwustronnych konsultacji między resortami spraw zagranicznych.

Szwajcarska placówka podlega ambasadzie tego kraju w Pekinie, która nadal odpowiada za stosunki dyplomatyczne i konsularne z Koreą Północną.

Źródło: Ignacio Cassis (X)

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