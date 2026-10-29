Швейцарія відновила роботу дипломатичного представництва в Північній Кореї

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Швейцарія відновила діяльність свого дипломатичного представництва в Пхеньяні, яке не працювало з березня 2020 року через пандемію COVID-19. Відновлення роботи має сприяти прямому діалогу з владою КНДР.

Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс у соцмережі X. Він назвав відкриття представництва конкретним кроком до зміцнення дипломатичних контактів між країнами.

Під час триденного візиту до Північної та Південної Кореї Кассіс планує провести переговори з очільницею МЗС КНДР Чхве Сон Хуей та представниками правлячої Трудової партії Кореї. Сторони мають обговорити, зокрема, відновлення двосторонніх консультацій між зовнішньополітичними відомствами.

Швейцарське представництво підпорядковується посольству країни в Пекіні, яке й надалі відповідає за дипломатичні та консульські відносини з Північною Кореєю.

Джерело: Ігнаціо Кассіс (X)

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