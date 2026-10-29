Литва введет всеобщий призыв в армию с 2032 года — Interia

Литва планирует ввести всеобщий призыв на военную службу с 2032 года. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа после того, как Государственный совет обороны в четверг одобрил Литовскую модель всеобщей обороны.

Призыв для мужчин и добровольная служба для женщин

По данным Interia, после введения новой системы ежегодно на службу будут призывать примерно 7,5 тысячи молодых мужчин. Для женщин военная служба останется добровольной.

Сейчас в Литве действует выборочный призыв: ежегодно различные формы подготовки проходят около 5 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Новая модель предусматривает переход к более широкой системе комплектования армии.

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Изменения в системе обороны

Литовская модель всеобщей обороны также предусматривает создание нового учреждения, которое будет координировать гражданскую оборону и обеспечивать непрерывность работы служб. Оно будет взаимодействовать с органами местного самоуправления и военными.

Документ устанавливает новое распределение обязанностей между государственными органами и предусматривает разработку единых правил действий в случае кризиса или войны. Власти должны реализовать необходимые законодательные изменения до 2027 года. Отдельно стратегия предусматривает привлечение литовского бизнеса к поддержанию работы инфраструктуры и поставок, а также к формированию запасов на случай кризиса или войны.

По результатам опроса, проведенного в августе, всеобщий призыв поддержали 76,3% жителей Литвы. Более половины респондентов считают, что программу следует запускать немедленно.

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